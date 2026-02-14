Tomašević 'puca u prazno'? Pravni stručnjaci pojasnili: 'Ne možete odmah na Ustavni...'

Ustavni sud Hrvatske odbacio je zahtjev predsjednika zagrebačke Gradske skupštine, Mateja Mišića, kojem nije po volji Vladina organizacija dočeka rukometaša nakon njihove pobjede.

Mišić je objašnjavao kako "Vlada zadire u djelokrug Grada," ali Ustavni sud mu je uzvratio da ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka.

Mišić je dalje rekao: "Oni su odlučili da neće odlučivati, mislim da je to loše. Mislim da je u mojem podnesku bilo dovoljno materijala."

Tomašević najavljuje ustavnu tužbu

Ustavni sud objasnio je da se postupci iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreću "na nečiji zahtjev," već isključivo po njihovoj vlastitoj ocjeni kada primijete ozbiljan, dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

HDZ je izrazio zadovoljstvo ovom odlukom, a Ivan Malenica izjavio je: "Mi smo od samog starta tvrdili da je Vlada postupila unutar ovlasti koje joj dopušta zakon o vladi, sada smo pokazali da je riječ o nacionalnom događaju."

Unatoč odluci Suda, gradonačelnik Zagreba planira podnijeti ustavnu tužbu na sjednici Skupštine zbog navodnog zadiranja Vlade u ovlasti lokalne samouprave. "Ovo nije pitanje dočeka, ovo je pitanje može li Vlada jednostranim zaključcima ulaziti u djelokrug lokalne samouprave," tvrdi Mišić, uvjeren kako "ne može."

"Prvo se Tomašević izblamirao kao da radi za HDZ -a sada zasipa Ustavni sud tužbama i trola Skupštinu i sve nas tjera kao da se ponašamo da je svibanj 45. pa dokle?", komentirala je Marija Selak Raspudić. "Da ne reagiramo na ovakvu odluku ostavljamo prostor za političko nasilje", kaže Iva Ivšić iz Možemo!

Ustavni stručnjaci nemaju dvojbe

Ustavni stručnjaci ukazuju na potrebu poštivanja pravne procedure prije podnošenja ustavne tužbe. Anita Blagojević izjavila je: "Temeljni uvjet iscrpiti je sve prethodne adrese, znači ne možete odmah na Ustavni, prije morate na Upravni sud."

Mato Palić dodao je: "Ako je podnesu odmah, Ustavni sud će donijeti identičnu odluku i odbaciti ustavnu tužbu."

Skupština Grada Zagreba glasat će o ovoj inicijativi 22. veljače, s gradonačelnikom koji ima podršku, barem kada je riječ o SDP-u.