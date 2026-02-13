Tomašević zbog dočeka i Thompsona diže ustavnu tužbu: 'O tome će Ustavni sud morati odlučiti!'

Ustavni sud odbio je inicijativu predsjednika zagrebačke Gradske skupštine Mateja Mišića koji ih je tražio da se obrate javnosti priopćenjem o Vladinoj organizaciji dočeka rukometaša nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu.

Točnije, tražio je stav Suda o tvrdnji da je Vlada zadirala u djelokrug Grada, čime je prekršila samostalnost lokalne samouprave i načela diobe vlasti. No, Ustavni sud ocijenio je kako ne postoje pretpostavke za pokretanje takvog postupka.

Objašnjavaju da se takva procedura ne pokreće “na zahtjev”, nego isključivo po njihovoj vlastitoj ocjeni kada uoče ozbiljan, strukturalni, dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

Podsjetimo, planirani doček u organizaciji Grada Zagreba, Hrvatski rukometni savez je odbio jer nije uvažena želja rukometaša da na njemu pjeva Thompson. Organizaciju je onda, u zadnji čas, preuzela Vlada, bez dozvole Grada, pa je doček na Trgu s Thomptonom na kraju ipak održan.

Ustavna tužba Grada Zagreba

No, nakon ovoga odmah stiže nova inicijativa. Iz Grada Zagreba večeras najavljuju kako će gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon procedure u Skupštini, podnijeti tužbu Ustavnom sudu radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, o kojoj će, kažu, Sud morati odlučiti.

"Gradonačelnik Grada Zagreba danas je u proceduru za sljedeću sjednicu Gradske skupštine, koja će se održati 24. veljače, poslao prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, koju će gradonačelnik podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske povodom postupanja Vlade Republike Hrvatske oko dočeka rukometaša 2. veljače. Danas je Ustavni sud odgovorio na podnesak predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba zašto nije samoinicijativno djelovao prema članku 104. Ustavnog zakona, no o ustavnoj tužbi će Ustavni sud morati odlučiti. Tekst prijedloga ustavne tužbe je dostupan na web stranici Gradske skupštine pod Dnevnim redom sljedeće sjednice", stoji u priopćenju.