Thompson ponosno u prvom redu: Evo zašto je obitelj Perković imala razloga za slavlje

Pjevač Marko Perković Thompson u četvrtak je prisustvovao svečanoj promociji svog najstarijeg sina Šimuna Petra, koji je uspješno završio studij agroekologije. Promocija je održana na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je ponosni otac iz prvih redova pratio svečani trenutak, okružen članovima obitelji i bliskim prijateljima.

Iako je njegov dolazak bio isključivo obiteljskog karaktera, Thompson je privukao veliku pozornost okupljenih. Kako piše Stijena.info, pjevač nije odbio susret s obožavateljima te se rado fotografirao sa svima koji su mu prišli, čestitajući sinu na velikom uspjehu, a fotografije možete pogledati ovdje.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Samozatajan kada je riječ o privatnom životu

Thompson je tijekom godina postao poznat po tome da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je prije više od dva desetljeća pronašao ljubav sa sadašnjom suprugom, Kanađankom hrvatskih korijena Sandrom Rogić.

Upoznali su se na njegovu koncertu u Kanadi, gdje je među njima planula ljubav. Iako je pjevač iza sebe već imao jedan brak, dobio je crkveno poništenje od Međubiskupijskog crkvenog suda u Splitu, nakon čega su Sandra i on izrekli sudbonosno „da“ u Crkva sv. Ilije.

Svadbeno slavlje održano je na Valentinovo 2006. godine, tri godine nakon što su sklopili civilni brak.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Ponosni roditelji petero djece

Supružnici imaju petero djece. Najstariji sin Šimun Petar rođen je 2003. godine, dvije godine kasnije stigao je sin Ante Mihael, a potom i tri kćeri - Diva Marija rođena je 2007., dok su 2010. godine obitelj upotpunile blizanke Katarina i Cvita.

Promocija na zagrebačkom fakultetu bila je tako poseban i emotivan trenutak za cijelu obitelj, a Thompson je još jednom pokazao koliko mu znači uloga oca, daleko od pozornice i reflektora, ali s istim ponosom koji pokazuje i pred tisućama obožavatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon pobjede nad Srbijom trčale u sobu polagati ispite: Nevjerojatna priča o hrvatskim vaterpolisticama