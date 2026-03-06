Stručnjaci upozoravaju: Nikada ne biste trebali jesti kruh s kojeg ste odrezali plijesan

Svi smo se našli u takvoj situaciji. Prije nekoliko dana kupili ste svježi kruh i već ste pojeli nekoliko kriški. No, kada posegnete za novom kriškom spremnom za toster, ugledate ih: one prepoznatljive točkice plave plijesni koje vas gledaju. Što učiniti? Baciti cijeli kruh, odbaciti samo sumnjivu krišku ili jednostavno odrezati pljesnive dijelove i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo?

To je dilema s kojom se mnogi suočavaju, no stručnjaci su dali jasan i pomalo uznemirujuć odgovor. Ako ste ikada bili u iskušenju pojesti ostatak kruha nakon što ste uklonili pljesnivi dio, njihova upozorenja mogla bi vas natjerati da se zauvijek predomislite.

Nevidljiva opasnost koja se skriva ispod površine

Beth Winters, tehnička voditeljica u inovacijskom centru za hranu i piće The Food WorksSW, kaže da biste bez oklijevanja trebali baciti cijeli kruh, čak i ako ste primijetili samo najmanji trag plijesni.

"Ono što mnogi ne shvaćaju jest da plijesan ne raste samo tamo gdje vidite zelene ili bijele mrlje. Te su točke zapravo samo reproduktivni dio gljivice koji oslobađa spore. Ispod površine, mikroskopske niti, zvane hife, mogu se proširiti mnogo dublje u kruh nego što je to vidljivo golim okom", upozorila je.

Naglasila je kako jednostavno rezanje pljesnivog dijela neće ukloniti ono što se već infiltriralo dublje u poroznu strukturu kruha. S time se složio i Saifur Rahman, glavni kuhar u restoranu Tower Tandoori, koji tvrdi da se pljesnivi kruh mora odmah baciti.

Zašto samo odrezati plijesan nije dovoljno?

Objašnjavajući zašto se ne preporučuje odrezati samo zahvaćeni dio, Rahman je pojasnio: "Kada režete, nož može prenijeti kontaminaciju kroz čista područja i samo pogoršati problem. Za razliku od tvrdog sira ili salame, kod kruha ne postoji sigurna margina koju možete odrezati kako bi bio prihvatljiv za jelo."

"Neke vrste plijesni mogu proizvesti mikotoksine i kod kuće ne postoji pouzdan način da procijenite s čime imate posla. Čak i rukovanje ili mirisanje pljesnive kriške može osloboditi spore koje iritiraju dišne putove, stoga izbjegavajte iskušenje da provjerite miris. To je kockanje s malim ulogom, ali visokim rizikom, a zamjena je najsigurnija opcija", dodao je Rahman.

Čak i nakon što ste provjerili kruh i bacili ga, morate biti temeljiti pri čišćenju kuhinje. Ryan Allen, poznati kuhar, kaže da je ovo često zanemaren problem.

"Pljesniv kruh može unakrsno kontaminirati i drugu hranu, jer spore mogu letjeti zrakom, a da to i ne primijetimo. Voće, drvene daske i kutije za kruh izlažu otvoreni kruh sporama koje ostaju prisutne čak i nakon što se kruh ukloni. Obrišite područje i operite sve u blizini", objasnio je.

Koji su zdravstveni rizici?

Ako ste zabrinuti da do sada niste pravilno postupali s pljesnivim kruhom, nema potrebe za panikom. Zdravstveni rizici ipak su obično minimalni, iako to, naravno, ovisi od osobe do osobe.

"Zdrave odrasle osobe koje pojedu malu količinu možda neće primijetiti ništa, ali mogu razviti blagu mučninu ili kratkotrajni proljev. Osobe s astmom ili alergijama na plijesan također mogu osjetiti svrbež u ustima ili grlu, kihanje, otežano disanje ili osip, a udisanje spora tijekom pregledavanja kruha može nadražiti dišne putove", objašnjava Rahman.

"U rjeđim slučajevima, određene plijesni mogu proizvesti toksine koji uzrokuju izraženije probavne smetnje, ali taj rizik ne možete pouzdano utvrditi kod kuće. Ako shvatite da ste pojeli malo plijesni, prestanite, popijte vodu i pratite simptome tijekom sljedećeg dana", dodaje.

Najbolji načini za čuvanje kruha

Za sve koji žele produžiti vijek trajanja kruha, te izbjeći odvratnu plijesan, stručnjaci imaju ključan savjet: stavite ga ravno u zamrzivač. Prema Beth, to zaustavlja razvoj plijesni, ali ključno je to učiniti prije nego što se pojave bilo kakvi znakovi. Ryan također savjetuje da zamrznete kruh čim ga donesete iz trgovine.

"Kruh se također lijepo tostira izravno iz zamrzivača, što dramatično smanjuje rizik od plijesni u vlažnim kuhinjama", objasnio je. Međutim, ako ga planirate pojesti u roku od nekoliko dana, Saifur predlaže čuvanje na hladnom i suhom mjestu, poput ormarića ili kutije za kruh, po mogućnosti u originalnom pakiranju s istisnutim zrakom kako bi se smanjila kondenzacija i spriječilo širenje spora plijesni.

Sljedeći put kada ugledate i najmanju točkicu na kriški, sjetite se ovog savjeta stručnjaka. "Rukujte kruhom suhim rukama i koristite čist, suh nož, a kutiju za kruh redovito istresite i obrišite kako biste uklonili mrvice koje mogu potaknuti razvoj plijesni.''

