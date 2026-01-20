Savršeno hrskavo: Recept za kruh u fritezi na vrući zrak od samo dva jeftina sastojka

Nema ničeg ljepšeg od mirisa svježeg, domaćeg kruha koji se širi kuhinjom. No, ponekad se to čini izrazito kompliciranim i zahtjevnim pothvatom za koji su potrebni dugi sati pripreme, čekanja... Tko uopće ima toliko vremena?

Video s receptom za kruh od samo dva ključna sastojka, koji je podijelila Emily Scott, poznata i kao "What I Ate For Breakfast", izrazito je popularan, a obećava ukusnu štrucu uz minimalan trud. Osim toga, Scott kaže da se može pripremiti u fritezi na vrući zrak, stoga svakako vrijedi probati.

Recept za kruh koji ne treba kvasac

U svom videu, Emily je podijelila svoj provjereni recept za kruh, za koji su potrebni samo grčki jogurt, sol i samodizajuće brašno (ono kojem su već dodana sredstva za dizanje poput praška za pecivo i malo soli, što mu omogućava da daje volumen jelima i da se tijesto brže diže, bez potrebe za dodavanjem kvasca i dugim čekanjem op.a.).

Stoga kod pripreme ovog kruha nema kvasca, nema posuđa za pećnicu i, što je najvažnije, nema čekanja da se tijesto digne.

"Tekstura nije tako lagana i prozračna kao kod kruha s kvascem, ali je mekan, s ukusnom, hrskavom koricom i savršen za tostiranje ili uživanje dok je još topao, obilato premazan maslacem'', piše Scott.

Postupak je nevjerojatno jednostavan

Za početak, izvažite brašno i jogurt u odvojene zdjele. Zatim u brašno žlicom dodajte jogurt i miješajte dok ne dobijete glatko tijesto. Ako vam se čini presuho, dodajte malo vode.

Dok se tijesto spaja, pripremite premaz od jaja tako što ćete umutiti jedno jaje s malo mlijeka. To je tajna predivne zlatne boje vaše svježe pečene štruce.

Zatim obložite košaru friteze papirom za pečenje i smjestite tijesto unutra. Premažite ga pripremljenim jajetom, a možete ga posuti sjemenkama sezama ili nekim drugim dodacima po želji.

Koristeći postavku za pečenje na fritezi, pecite kruh 40 minuta na 160 stupnjeva Celzijevih.

Rezultat koji nadmašuje očekivanja

Znat ćete da je kruh gotov kada kucnete po dnu štruce i zvuk bude šupalj. Ponekad mu treba malo više vremena, a možete ga prekriti i aluminijskom folijom da ne zagori.

Korica je zadovoljavajuće hrskava, a kruh jako ukusan.

