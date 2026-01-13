Više nikad nećete kupovati lepinje u trgovini: Isprobajte ovaj recept od dva sastojka
Recept za lepinje s dva sastojka oduševit će vas svojom jednostavnošću i okusom
Kada je riječ o kuhanju za jednu osobu tijekom tjedna, uvijek je dobro oslanjati se na unaprijed pripremljene obroke. To pomaže rastegnuti budžet, smanjuje bacanje hrane te štedi vrijeme u kuhinji nakon dugog radnog dana.
S obzirom na rastuće troškove života i sve više cijene, samci često izbjegavaju kupovinu pakiranih kvarljivih proizvoda poput kruha, lepinja ili kroasana. S druge strane, pečenje "od nule" može biti prilično dugotrajno te ga mnogi izbjegavaju kada im je potreban samo brz i praktičan obrok.
Recept za lepinje od dva sastojka
Kuhar iz Sjeverne Irske i kreator popularne platforme za hranu Bored of Lunch Nate Anthony na TikToku je podijelio svoju brzu verziju domaćih lepinja za koju su potrebni samo grčki jogurt, samodizajuće brašno i otprilike deset do 15 minuta vremena.
Kombinacija grčkog jogurta i brašna stvara tijesto bez potrebe za kvascem, što cijeli proces čini daleko jednostavnijim u usporedbi s tradicionalnom pripremom lepinja.
Grčki jogurt je fantastičan sastojak ako tražite prečac u pripremi kruha. On zaista mijenja pravila igre za razne pogačice, lepinje, pa čak i za početnike u kuhinji koji žele pripremiti cjelovit obrok bez puno muke.
Sastojci:
- 280 g samodizajućeg brašna
- 250 g grčkog jogurta
Priprema:
1. U zdjeli vilicom pomiješajte samodizajuće brašno i grčki jogurt. Pospite malo brašna po radnoj površini i mijesite smjesu nekoliko minuta.
2. Oblikujte tijesto u kuglu i zatim ga spljoštite. Narežite kuglu na četiri ili osam komada, ovisno o tome koliko male lepinje želite.
3. Svaki komad razvaljajte valjkom za tijesto i zatim ga prebacite na tavu na srednje jakoj vatri.
4. Pecite svaku stranu dvije do tri minute. Ako ih poslužujete s curryjem, premažite ih otopljenim maslacem s češnjakom.
Prava čar ovog recepta je njegova svestranost. Možete pripremiti vlastite sendviče ili ih poslužiti kao prilog uz jela poput curryja. Također, preostalo tijesto možete zamrznuti za buduću upotrebu, piše Express.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'