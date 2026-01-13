FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZO I UKUSNO /

Više nikad nećete kupovati lepinje u trgovini: Isprobajte ovaj recept od dva sastojka

Više nikad nećete kupovati lepinje u trgovini: Isprobajte ovaj recept od dva sastojka
×
Foto: Pixabay

Recept za lepinje s dva sastojka oduševit će vas svojom jednostavnošću i okusom

13.1.2026.
7:33
Antonela Ištvan
Pixabay
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kada je riječ o kuhanju za jednu osobu tijekom tjedna, uvijek je dobro oslanjati se na unaprijed pripremljene obroke. To pomaže rastegnuti budžet, smanjuje bacanje hrane te štedi vrijeme u kuhinji nakon dugog radnog dana.

S obzirom na rastuće troškove života i sve više cijene, samci često izbjegavaju kupovinu pakiranih kvarljivih proizvoda poput kruha, lepinja ili kroasana. S druge strane, pečenje "od nule" može biti prilično dugotrajno te ga mnogi izbjegavaju kada im je potreban samo brz i praktičan obrok.

Recept za lepinje od dva sastojka

Kuhar iz Sjeverne Irske i kreator popularne platforme za hranu Bored of Lunch Nate Anthony na TikToku je podijelio svoju brzu verziju domaćih lepinja za koju su potrebni samo grčki jogurt, samodizajuće brašno i otprilike deset do 15 minuta vremena.

Kombinacija grčkog jogurta i brašna stvara tijesto bez potrebe za kvascem, što cijeli proces čini daleko jednostavnijim u usporedbi s tradicionalnom pripremom lepinja.

@boredoflunch EASY 2 Ingredient Flatbreads 🥙   Why pay money for flatbreads at a supermarket when you can make them yourself using only two ingredients? Perfect to serve with a curry on a cold day, or they are great when packed with your favourite sandwich fillings. Don’t forget to grab one of my new books Healthy Fakeaways OR my 12 week meal planner.   Ingredients:  - 280g Self Raising Flour  - 250g Greek Yoghurt (I used 0% fat)     Method:    1. Add your self-raising flour and Greek yoghurt to a bowl and combine with a fork. Dust your surface with some flour and knead the mixture for a few minutes.   2. Form a ball with the dough and flatten. Cut the ball into four or eight (depending how small you like the flatbreads)  3. Flatten using a rolling pin and then transfer onto pan (medium-high heat). Cook for 2-3 minutes on each side.   4. Brush on some melted garlic butter if you are serving with a curry   Enjoy 😊     #boredoflunch #lunch #snack #bread #homemade ♬ original sound - Bored of Lunch

Grčki jogurt je fantastičan sastojak ako tražite prečac u pripremi kruha. On zaista mijenja pravila igre za razne pogačice, lepinje, pa čak i za početnike u kuhinji koji žele pripremiti cjelovit obrok bez puno muke.

Sastojci:

  • 280 g samodizajućeg brašna
  • 250 g grčkog jogurta

Priprema:

1. U zdjeli vilicom pomiješajte samodizajuće brašno i grčki jogurt. Pospite malo brašna po radnoj površini i mijesite smjesu nekoliko minuta.

2. Oblikujte tijesto u kuglu i zatim ga spljoštite. Narežite kuglu na četiri ili osam komada, ovisno o tome koliko male lepinje želite.

3. Svaki komad razvaljajte valjkom za tijesto i zatim ga prebacite na tavu na srednje jakoj vatri. 

4. Pecite svaku stranu dvije do tri minute. Ako ih poslužujete s curryjem, premažite ih otopljenim maslacem s češnjakom.

Prava čar ovog recepta je njegova svestranost. Možete pripremiti vlastite sendviče ili ih poslužiti kao prilog uz jela poput curryja. Također, preostalo tijesto možete zamrznuti za buduću upotrebu, piše Express.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'

LepinjaReceptSastojciKruhHrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZO I UKUSNO /
Više nikad nećete kupovati lepinje u trgovini: Isprobajte ovaj recept od dva sastojka