Više nikad nećete kupovati lepinje u trgovini: Isprobajte ovaj recept od dva sastojka

Kada je riječ o kuhanju za jednu osobu tijekom tjedna, uvijek je dobro oslanjati se na unaprijed pripremljene obroke. To pomaže rastegnuti budžet, smanjuje bacanje hrane te štedi vrijeme u kuhinji nakon dugog radnog dana.

S obzirom na rastuće troškove života i sve više cijene, samci često izbjegavaju kupovinu pakiranih kvarljivih proizvoda poput kruha, lepinja ili kroasana. S druge strane, pečenje "od nule" može biti prilično dugotrajno te ga mnogi izbjegavaju kada im je potreban samo brz i praktičan obrok.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Recept za lepinje od dva sastojka

Kuhar iz Sjeverne Irske i kreator popularne platforme za hranu Bored of Lunch Nate Anthony na TikToku je podijelio svoju brzu verziju domaćih lepinja za koju su potrebni samo grčki jogurt, samodizajuće brašno i otprilike deset do 15 minuta vremena.

Kombinacija grčkog jogurta i brašna stvara tijesto bez potrebe za kvascem, što cijeli proces čini daleko jednostavnijim u usporedbi s tradicionalnom pripremom lepinja.

#lunch #snack #bread #homemade ♬ original sound - Bored of Lunch @boredoflunch EASY 2 Ingredient Flatbreads 🥙 Why pay money for flatbreads at a supermarket when you can make them yourself using only two ingredients? Perfect to serve with a curry on a cold day, or they are great when packed with your favourite sandwich fillings. Don’t forget to grab one of my new books Healthy Fakeaways OR my 12 week meal planner. Ingredients: - 280g Self Raising Flour - 250g Greek Yoghurt (I used 0% fat) Method: 1. Add your self-raising flour and Greek yoghurt to a bowl and combine with a fork. Dust your surface with some flour and knead the mixture for a few minutes. 2. Form a ball with the dough and flatten. Cut the ball into four or eight (depending how small you like the flatbreads) 3. Flatten using a rolling pin and then transfer onto pan (medium-high heat). Cook for 2-3 minutes on each side. 4. Brush on some melted garlic butter if you are serving with a curry Enjoy 😊 #boredoflunch

Grčki jogurt je fantastičan sastojak ako tražite prečac u pripremi kruha. On zaista mijenja pravila igre za razne pogačice, lepinje, pa čak i za početnike u kuhinji koji žele pripremiti cjelovit obrok bez puno muke.

Sastojci:

280 g samodizajućeg brašna

250 g grčkog jogurta

Priprema:

1. U zdjeli vilicom pomiješajte samodizajuće brašno i grčki jogurt. Pospite malo brašna po radnoj površini i mijesite smjesu nekoliko minuta.

2. Oblikujte tijesto u kuglu i zatim ga spljoštite. Narežite kuglu na četiri ili osam komada, ovisno o tome koliko male lepinje želite.

3. Svaki komad razvaljajte valjkom za tijesto i zatim ga prebacite na tavu na srednje jakoj vatri.

4. Pecite svaku stranu dvije do tri minute. Ako ih poslužujete s curryjem, premažite ih otopljenim maslacem s češnjakom.

Prava čar ovog recepta je njegova svestranost. Možete pripremiti vlastite sendviče ili ih poslužiti kao prilog uz jela poput curryja. Također, preostalo tijesto možete zamrznuti za buduću upotrebu, piše Express.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'