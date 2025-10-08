VIRALNI HIT /

Brza proteinska lepinja od samo tri sastojka: Tatjanin trik koji morate isprobati

Brza proteinska lepinja od samo tri sastojka: Tatjanin trik koji morate isprobati
×
Foto: Screenshot/@tatjanasasica

Otkrijte kako od samo tri sastojka uz pomoć blendera možete napraviti hranjivu, proteinsku lepinjicu od crvene leće — savršen izbor za brze i zdrave obroke

8.10.2025.
7:26
Magazin.hr
Screenshot/@tatjanasasica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jeste li ikada pomislili da crvena leća može biti nešto više od klasične juhe? TikTokerica Tatjana Sašica (@tatjanasasica) ima super trik – od crvene leće napravite ukusan, proteinski "kruh" koji je brzo gotov.  Ovaj recept je savršen za dane kada želite nešto brzo, zdravo i baš fino. Samo tri sastojka i malo magije u blenderu – i vaša savršena zdrava lepinja je spremna za uživanje.

@tatjanasasica Crvena leća može i ovako: proteinska lepinja od 1 sastojka Red lentils can be used like this: 1-ingredient protein flatbread Sastojci: • 2 šalice namočene leće • ½ šalice vode • Sol po želji Priprema: Namočite leću nekoliko sati (najbolje preko noći). Stavite namočenu leću, vodu i začine (ako želite) u blender. Blendajte dok ne dobijete glatku smjesu. Pecite na teflonskoj tavi dok ne postane zlatno smeđa s obje strane. ___ Ingredients: • 2 cups soaked red lentils • ½ cup water • Salt to taste Instructions: Soak the lentils for a few hours (preferably overnight). Place the soaked lentils, water, and spices (if using) in a blender. Blend until you get a smooth batter. Cook on a non-stick pan until golden brown on both sides. #glutenfreebread #lentils #redlentils #recept ♬ original sound - Sašica

Crvena leća - proteinska lepinja od jednog sastojka

Sastojci:

  • 2 šalice namočene crvene leće
  • 1/2 šalice vode
  • Sol po želji

Priprema:

  1. Namočite leću nekoliko sati, najbolje preko noći. 
  2. Stavite namočenu leću, vodu i začine po želji u blender. 
  3. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. 
  4. Pecite na tavi s nelepljivim premazom dok ne dobije zlatno-smeđu boju s obje strane.

Zdravu lepinju od crvene leće napunite po želji i poslužite. 

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem

LepinjaPalačinkaKruhLećaReceptSastojciTiktokViralni HitTrik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIRALNI HIT /
Brza proteinska lepinja od samo tri sastojka: Tatjanin trik koji morate isprobati