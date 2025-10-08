Brza proteinska lepinja od samo tri sastojka: Tatjanin trik koji morate isprobati
Otkrijte kako od samo tri sastojka uz pomoć blendera možete napraviti hranjivu, proteinsku lepinjicu od crvene leće — savršen izbor za brze i zdrave obroke
Jeste li ikada pomislili da crvena leća može biti nešto više od klasične juhe? TikTokerica Tatjana Sašica (@tatjanasasica) ima super trik – od crvene leće napravite ukusan, proteinski "kruh" koji je brzo gotov. Ovaj recept je savršen za dane kada želite nešto brzo, zdravo i baš fino. Samo tri sastojka i malo magije u blenderu – i vaša savršena zdrava lepinja je spremna za uživanje.
Crvena leća - proteinska lepinja od jednog sastojka
Sastojci:
- 2 šalice namočene crvene leće
- 1/2 šalice vode
- Sol po želji
Priprema:
- Namočite leću nekoliko sati, najbolje preko noći.
- Stavite namočenu leću, vodu i začine po želji u blender.
- Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Pecite na tavi s nelepljivim premazom dok ne dobije zlatno-smeđu boju s obje strane.
Zdravu lepinju od crvene leće napunite po želji i poslužite.
