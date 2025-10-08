Brza proteinska lepinja od samo tri sastojka: Tatjanin trik koji morate isprobati

Jeste li ikada pomislili da crvena leća može biti nešto više od klasične juhe? TikTokerica Tatjana Sašica (@tatjanasasica) ima super trik – od crvene leće napravite ukusan, proteinski "kruh" koji je brzo gotov. Ovaj recept je savršen za dane kada želite nešto brzo, zdravo i baš fino. Samo tri sastojka i malo magije u blenderu – i vaša savršena zdrava lepinja je spremna za uživanje.

#lentils #redlentils #recept ♬ original sound - Sašica @tatjanasasica Crvena leća može i ovako: proteinska lepinja od 1 sastojka Red lentils can be used like this: 1-ingredient protein flatbread Sastojci: • 2 šalice namočene leće • ½ šalice vode • Sol po želji Priprema: Namočite leću nekoliko sati (najbolje preko noći). Stavite namočenu leću, vodu i začine (ako želite) u blender. Blendajte dok ne dobijete glatku smjesu. Pecite na teflonskoj tavi dok ne postane zlatno smeđa s obje strane. ___ Ingredients: • 2 cups soaked red lentils • ½ cup water • Salt to taste Instructions: Soak the lentils for a few hours (preferably overnight). Place the soaked lentils, water, and spices (if using) in a blender. Blend until you get a smooth batter. Cook on a non-stick pan until golden brown on both sides. #glutenfreebread

Crvena leća - proteinska lepinja od jednog sastojka

Sastojci:

2 šalice namočene crvene leće

1/2 šalice vode

Sol po želji

Priprema:

Namočite leću nekoliko sati, najbolje preko noći. Stavite namočenu leću, vodu i začine po želji u blender. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Pecite na tavi s nelepljivim premazom dok ne dobije zlatno-smeđu boju s obje strane.

Zdravu lepinju od crvene leće napunite po želji i poslužite.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem