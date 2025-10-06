Greška koja vas može koštati: Vodič kroz 29 namirnica koje ne biste trebali zamrzavati

Zamrzavanje je izvanredan način za očuvanje hrane, smanjenje otpada i planiranje obroka unaprijed. Ipak, nije svaka namirnica stvorena za niske temperature. Zbog svog kemijskog sastava, neke namirnice zamrzavanjem nepovratno gube teksturu, okus i nutritivnu vrijednost. Glavni krivac je visok udio vode, čiji kristali leda tijekom zamrzavanja oštećuju staničnu strukturu, pretvarajući hrskavo povrće u beživotnu kašu.

Slično tome, emulzije u mliječnim proizvodima i umacima se razdvajaju, a pržena hrana gubi svoju dragocjenu hrskavost. Kako biste izbjegli bacanje hrane i novca te sačuvali kvalitetu svojih jela, važno je znati što smijete, a što ne smijete staviti u zamrzivač, piše All Recipes.

