Stručnjaci okončali vječnu debatu: Trokutasti sendviči zaista imaju bolji okus

Mnogi ljubitelji sendviča tvrde da preferiraju one koji su prerezani dijagonalno, umjesto klasičnih pravokutnih. Dok je nekima ova preferencija savršeno logična, drugi ne mogu shvatiti kako oblik može utjecati na okus, pogotovo jer su sastojci potpuno isti. Međutim, stručnjaci su se uključili u raspravu i potvrdili – sendviči zaista mogu imati bolji okus kada su izrezani u obliku trokuta.

Iako se sadržaj i okusi pojedinih sastojaka ne mijenjaju, oblik utječe na cjelokupno iskustvo konzumacije. Tajna se krije u načinu na koji jedemo i doživljavamo svaki zalogaj.

Ključ je u omjeru nadjeva i korice

Jedan od stručnjaka koji je pojasnio ovaj fenomen je edukator za znanost i tehnologiju Luis Villazon. On je otkrio da trokutasti oblik omogućuje "više nadjeva po zalogaju". Razlog je jednostavan: trokutasti sendvič ima dva kuta od 45 stupnjeva koji vam omogućuju da zagrizete puno dublje prema sredini sendviča već pri prvim zalogajima, piše Express.

Na taj način prva dva zalogaja sadrže veći omjer nadjeva u odnosu na koricu. Treći zalogaj je često gotovo u potpunosti bez korice, s još više ukusnog punjenja. Naravno, posljednji zalogaj je uglavnom sama korica, no kako Villazon zaključuje, "ne možete imati sve". Upravo je ovo oblik sendviča koji se najčešće može pronaći u supermarketima kao dio gotovih obroka.

Estetika i praktičnost kao važni faktori

Osim znanstvenog objašnjenja, postoji i vizualni element. Vlasnik jedne poznate delikatesne trgovine u New Yorku objasnio je da dijagonalno prerezani sendviči izgledaju primamljivije.

"Jednostavno izgledaju ljepše i estetski su ugodniji. U suštini, dijagonalno rezanje stvara dojam veće vrijednosti nego ravno rezanje", rekao je, dodajući kako kutni komad nudi i drugačiju teksturu u usporedbi s ostatkom sendviča.

S ovim se slažu i korisnici društvenih mreža. Na platformi Reddit mnogi su podijelili svoja iskustva:

"Iz trokutastog kuta možete uzeti dobar, dubok zalogaj bez rizika da vam umak završi na obrazu. To se ne može reći za pravokutni oblik", napisao je jedan korisnik.

Drugi je korisnik istaknuo i praktičnu prednost, posebno kod sendviča koji se umaču. "Ako imate sendvič poput tostiranog sira koji umačete u juhu od rajčice, trokutasti oblik s tanjim vrhom omogućuje vam da ga lakše uronite u posudu. Također, trokuti se lakše slažu oko zdjele."

Iako se na prvu loptu može činiti kao trivijalna stvar, način na koji je sendvič prerezan zaista može promijeniti cjelokupni doživljaj. Veći omjer nadjeva u prvim zalogajima, estetska privlačnost i praktičnost pri konzumaciji znanstveno su i iskustveno potvrđeni razlozi zašto mnogi od nas instinktivno posežu za trokutastim sendvičem. Sljedeći put kada budete pripremali sendvič, pokušajte ga prerezati dijagonalno i provjerite osjećate li i vi razliku.

