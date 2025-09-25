Okusi mora s potpisom: Kuharica Marija pripremila je za čitatelje Net.hr-a dva posebna recepta
Mlada kuharica iz Petrčana spaja dalmatinsku tradiciju i moderni pristup kuhinji, donoseći osvježavajuće recepte
Postoji nešto čarobno u hrani koja na tanjur donosi i priču – o moru, mirisu djetinjstva, o vremenu provedenom za obiteljskim stolom i o novim idejama koje obogaćuju tradiciju. Takva jela nisu samo hrana, već doživljaj. Upravo to donosi mlada kuharica Marija Lisica, koja svojim receptima oživljava duh Dalmacije, ali mu daje i moderan zaokret.
Marija ima 22 godine i dolazi iz mjesta pokraj Zadra, iz Petrčana. Danas živi u Zagrebu gdje studira menadžment u turizmu i hotelijerstvu te pohađa IT akademiju za dizajn interijera i 3D projektiranje. Po struci je medicinska sestra, no već sada jasno daje do znanja da njezin životni put ide u smjeru gastronomije.
Nije to iznenađenje, jer Marija je odrasla u obiteljskom restoranu koji je otvoren još 1962. godine, kada su ga pokrenuli njezina prabaka i pradjed. Generacijama se prenosio s koljena na koljeno, sve dok njezini roditelji, nakon 35 godina rada, nisu prepustili vođenje drugima. "Ja sam u tom restoranu odrasla. Već sa 12 godina bila sam u kuhinji, na šanku i na terasi", prisjeća se. Nakon što je restoran godinama bio u najmu, Marija se – kako sama kaže, "skroz spontano" – vratila i zauzela mjesto šefice kuhinje.
"Ovo je klišej, ali kuhanje je moja strast. To je nešto što stvarno radim s ljubavlju. Na prvo pitanje hoću li, odgovor je bio da hoću", priča s osmijehom.
Brzo se snašla u novoj ulozi, a posebno naglašava koliko joj je važno da su namirnice svježe i da sve kreće od dobre pripreme. "Bez pripreme nema ničega. Bitno mi je da radim u pozitivnom okruženju, jer se to na kraju uvijek osjeti na tanjuru", dodaje.
Za čitatelje Net.hr-a je pripremila dva jela - lagano predjelo i raskošno glavno jelo.
Recept za predjelo: Koktel škampi
Nekoć simbol dalmatinskog glamura osamdesetih, koktel škampi Marija je osmislila u modernoj verziji. Hrskavi repovi škampa na posteljici od matovilca, uz lagani umak od majoneze, rajčice, limuna, naranče i chillija – jelo koje je istodobno i nostalgično i svježe.
Sastojci:
- 4 repa od škampa
- Remulada (majoneza, umak od rajčice, chilli, žlica limunovog soka, žlica narančinog soka)
- Matovilac
- Hladno pivsko tijesto
- Vruće ulje
- Maslinovo ulje
- Papar
- Sol
Priprema:
- Škampe navucite na štapić za ražnjić, posolite, poparite i prelijte maslihnovim ullje
- Staviti škampe na vrući grill
- Matovilac operite i osutšite, umočite u hladno pvisok tijesto i vruće ulje
- Za umak pomiješajte sastojke i ostavite da se ohladi
- Servirajte i uživajte!
Recept za glavo jelo: Riblji Cordon Blue
Za glavno jelo Marija je odabrala file brancina punjen dalmatinskim pršutom, paškim sirom i mozzarellom, poslužen uz pečeni patlidžan, pohanu rajčicu i matovilac začinjen maslinovim uljem. Hrskavo izvana, sočno iznutra – spoj tradicije i moderne kuhinje.
Sastojci:
- 2 filea brancina
- 2 kriške dalmatinskog pršuta
- 1 feta paškog sira
- 1 kriška rajčice
- Matovilac
- Mozarella
- 1 kriška patlidžana
- 1 žlica maslihnovog ulja
- Sol
- Papar
- Krušne mrvice
- 2 jaja
- Glatko brašno
Priprema:
- File branicina operite, posušite i stanjite batom za meso
- Stavite u njega pršut, paški sir i mozarellu
- Omotajte ga u prozirnu foliju i formirajte šniclu, pa stavite u dubinac na 15 minuta
- Za to vrijeme krišku patlidžana psolite, posušite i ispecite par minuta na maslinovom ulju dok ne dobije boju
- Kršku rajčice stavite u brašno, jaje i krušne mrvice
- Nakon toga ubacite ju u vruće ulje na 2 minute
- Izvadite branicin iz dubinca i ponovite postupak brašna, jaja i krušnih mrvica, pa zatim stavite na vruće ulje
- Pecite ga 4 minute sa svake strane
- Naon pečenja ostavite na papiru da ispusti ulje
- Matovilac začinimo maslinovim uljem, limunom i soli
- Servirajte brancin na posteljicu, preko njega krišku pečenog patlidžana i servirajte uz pohanu rajčicu i tartarski umak. Dobar tek!
Iako ova jela zasad nisu na službenom meniju restorana, ona odražavaju Marijinu viziju za sljedeću sezonu – kreativnu, razigranu i okrenutu gostima željnima novih doživljaja.
A što dalje? Osim nastavka studija, Marija snima sadržaj za društvene mreže – recepte, ideje i kulinarske trikove. "Ne zaboravljam majke i domaćice kojima svaki dan treba nova ideja što skuhati svojoj obitelji, a da nije komplicirano", kaže na kraju.
