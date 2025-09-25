Okusi mora s potpisom: Kuharica Marija pripremila je za čitatelje Net.hr-a dva posebna recepta

Postoji nešto čarobno u hrani koja na tanjur donosi i priču – o moru, mirisu djetinjstva, o vremenu provedenom za obiteljskim stolom i o novim idejama koje obogaćuju tradiciju. Takva jela nisu samo hrana, već doživljaj. Upravo to donosi mlada kuharica Marija Lisica, koja svojim receptima oživljava duh Dalmacije, ali mu daje i moderan zaokret.

Marija ima 22 godine i dolazi iz mjesta pokraj Zadra, iz Petrčana. Danas živi u Zagrebu gdje studira menadžment u turizmu i hotelijerstvu te pohađa IT akademiju za dizajn interijera i 3D projektiranje. Po struci je medicinska sestra, no već sada jasno daje do znanja da njezin životni put ide u smjeru gastronomije.

Nije to iznenađenje, jer Marija je odrasla u obiteljskom restoranu koji je otvoren još 1962. godine, kada su ga pokrenuli njezina prabaka i pradjed. Generacijama se prenosio s koljena na koljeno, sve dok njezini roditelji, nakon 35 godina rada, nisu prepustili vođenje drugima. "Ja sam u tom restoranu odrasla. Već sa 12 godina bila sam u kuhinji, na šanku i na terasi", prisjeća se. Nakon što je restoran godinama bio u najmu, Marija se – kako sama kaže, "skroz spontano" – vratila i zauzela mjesto šefice kuhinje.

"Ovo je klišej, ali kuhanje je moja strast. To je nešto što stvarno radim s ljubavlju. Na prvo pitanje hoću li, odgovor je bio da hoću", priča s osmijehom.

Brzo se snašla u novoj ulozi, a posebno naglašava koliko joj je važno da su namirnice svježe i da sve kreće od dobre pripreme. "Bez pripreme nema ničega. Bitno mi je da radim u pozitivnom okruženju, jer se to na kraju uvijek osjeti na tanjuru", dodaje.

Za čitatelje Net.hr-a je pripremila dva jela - lagano predjelo i raskošno glavno jelo.

Recept za predjelo: Koktel škampi

Nekoć simbol dalmatinskog glamura osamdesetih, koktel škampi Marija je osmislila u modernoj verziji. Hrskavi repovi škampa na posteljici od matovilca, uz lagani umak od majoneze, rajčice, limuna, naranče i chillija – jelo koje je istodobno i nostalgično i svježe.

Sastojci:

4 repa od škampa

Remulada (majoneza, umak od rajčice, chilli, žlica limunovog soka, žlica narančinog soka)

Matovilac

Hladno pivsko tijesto

Vruće ulje

Maslinovo ulje

Papar

Sol

Priprema:

Škampe navucite na štapić za ražnjić, posolite, poparite i prelijte maslihnovim ullje Staviti škampe na vrući grill Matovilac operite i osutšite, umočite u hladno pvisok tijesto i vruće ulje Za umak pomiješajte sastojke i ostavite da se ohladi Servirajte i uživajte!

Recept za glavo jelo: Riblji Cordon Blue

Za glavno jelo Marija je odabrala file brancina punjen dalmatinskim pršutom, paškim sirom i mozzarellom, poslužen uz pečeni patlidžan, pohanu rajčicu i matovilac začinjen maslinovim uljem. Hrskavo izvana, sočno iznutra – spoj tradicije i moderne kuhinje.

Sastojci:

2 filea brancina

2 kriške dalmatinskog pršuta

1 feta paškog sira

1 kriška rajčice

Matovilac

Mozarella

1 kriška patlidžana

1 žlica maslihnovog ulja

Sol

Papar

Krušne mrvice

2 jaja

Glatko brašno

Priprema:

File branicina operite, posušite i stanjite batom za meso Stavite u njega pršut, paški sir i mozarellu Omotajte ga u prozirnu foliju i formirajte šniclu, pa stavite u dubinac na 15 minuta Za to vrijeme krišku patlidžana psolite, posušite i ispecite par minuta na maslinovom ulju dok ne dobije boju Kršku rajčice stavite u brašno, jaje i krušne mrvice Nakon toga ubacite ju u vruće ulje na 2 minute Izvadite branicin iz dubinca i ponovite postupak brašna, jaja i krušnih mrvica, pa zatim stavite na vruće ulje Pecite ga 4 minute sa svake strane Naon pečenja ostavite na papiru da ispusti ulje Matovilac začinimo maslinovim uljem, limunom i soli Servirajte brancin na posteljicu, preko njega krišku pečenog patlidžana i servirajte uz pohanu rajčicu i tartarski umak. Dobar tek!

Iako ova jela zasad nisu na službenom meniju restorana, ona odražavaju Marijinu viziju za sljedeću sezonu – kreativnu, razigranu i okrenutu gostima željnima novih doživljaja.

A što dalje? Osim nastavka studija, Marija snima sadržaj za društvene mreže – recepte, ideje i kulinarske trikove. "Ne zaboravljam majke i domaćice kojima svaki dan treba nova ideja što skuhati svojoj obitelji, a da nije komplicirano", kaže na kraju.

