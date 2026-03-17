Čeka li nas vatromet? Englezi traže čudo protiv europskih megasila
Tijek utakmica osmine finala Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Sporting - Bodø/Glimt 18:45 (0-3)
Arsenal - Bayer Leverkusen 21:00 (1-1)
Chelsea - PSG 21:00 (2:5)
Manchester City - Real Madrid 21:00 (0-3)
Uživo
👥 O nosso 𝟏𝟏 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para esta noite europeia. #SCPBOD #UCL pic.twitter.com/zFh8XkycN4— Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026
Bodø/Glimts lag i Lisboa ✨ pic.twitter.com/nMnYyGugFg— FK Bodø/Glimt (@Glimt) March 17, 2026
- Bodø/Glimt ima priliku postati druga najmanje vrijedna momčad u četvrtfinalu ikada, više o tome OVDJE.
The round of 16 continues 😤#UCL pic.twitter.com/tMg0W4z7ty— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2026
Najava
Utorak navečer znači samo jedno za sve ljubitelje nogometa - Liga prvaka. Saznat ćemo prva četiri putnika u četvrtfinale elitnog nogometnog klupskog natjecanja.
Jedan utakmica igra se u ranijem terminu, u 18:45. U Lisabonu će Sporting pokušati napraviti čudo i doći do preokreta protiv hit-momčadi ovosezonske Lige prvaka, Bodø/Glimta. Norveški debitant slavio je na domaćem terenu 3:0 i napravio veliki korak prema najboljih osam Europe - apsolutno čudo s krajnjeg sjevera Europe.
21 sat nosi tri spektakularne utakmice. Rezultatski je najneizvjesnije u Sjevernom Londonu gdje Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen nakon što je utakmica u Njemačkoj završila 1:1. Spektakli su trebali biti i u Manchesteru i Zapadnom Londonu, ali Manchester City i Chelsea teško su stradali u prvim utakmicama.
Chelsea je izgubio od PSG-a 5:2 na Parku prinčeva, dok je Manchester City s 3:0 poražen od Real Madrida na Santiago Bernabeuu. Englezi imaju nevjerojatno težak posao protiv dvije europske megasile, ali ništa u nogomet nije nemoguće i možda nas čeka vrlo zanimljiva večer.
