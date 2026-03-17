BORBA ZA ČETVRTFINALE /

Čeka li nas vatromet? Englezi traže čudo protiv europskih megasila

Foto: SENIS-CEBOLLA/ALFAQUI/Newscom/Profimedia

Tijek utakmica osmine finala Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

17.3.2026.
17:36
Sportski.net
Sporting - Bodø/Glimt​ 18:45 (0-3)

Arsenal - Bayer Leverkusen 21:00 (1-1)

Chelsea - PSG 21:00 (2:5)

Manchester City - Real Madrid 21:00 (0-3)

 

- Bodø/Glimt​ ima priliku postati druga najmanje vrijedna momčad u četvrtfinalu ikada, više o tome OVDJE.

 

 

Utorak navečer znači samo jedno za sve ljubitelje nogometa - Liga prvaka. Saznat ćemo prva četiri putnika u četvrtfinale elitnog nogometnog klupskog natjecanja.

Jedan utakmica igra se u ranijem terminu, u 18:45. U Lisabonu će Sporting pokušati napraviti čudo i doći do preokreta protiv hit-momčadi ovosezonske Lige prvaka, Bodø/Glimt​a. Norveški debitant slavio je na domaćem terenu 3:0 i napravio veliki korak prema najboljih osam Europe - apsolutno čudo s krajnjeg sjevera Europe.

21 sat nosi tri spektakularne utakmice. Rezultatski je najneizvjesnije u Sjevernom Londonu gdje Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen nakon što je utakmica u Njemačkoj završila 1:1. Spektakli su trebali biti i u Manchesteru i Zapadnom Londonu, ali Manchester City i Chelsea teško su stradali u prvim utakmicama. 

Chelsea je izgubio od PSG-a 5:2 na Parku prinčeva, dok je Manchester City s 3:0 poražen od Real Madrida na Santiago Bernabeuu. Englezi imaju nevjerojatno težak posao protiv dvije europske megasile, ali ništa u nogomet nije nemoguće i možda nas čeka vrlo zanimljiva večer.

Liga PrvakaUživoManchester CityReal MadridPsgChelsea
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
