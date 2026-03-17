Čeka li nas vatromet? Englezi traže čudo protiv europskih megasila

Sporting - Bodø/Glimt​ 18:45 (0-3)

Arsenal - Bayer Leverkusen 21:00 (1-1)

Chelsea - PSG 21:00 (2:5)

Manchester City - Real Madrid 21:00 (0-3)

Uživo

- Bodø/Glimt​ ima priliku postati druga najmanje vrijedna momčad u četvrtfinalu ikada, više o tome OVDJE.

The round of 16 continues 😤#UCL pic.twitter.com/tMg0W4z7ty — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2026

Najava

Utorak navečer znači samo jedno za sve ljubitelje nogometa - Liga prvaka. Saznat ćemo prva četiri putnika u četvrtfinale elitnog nogometnog klupskog natjecanja.

Jedan utakmica igra se u ranijem terminu, u 18:45. U Lisabonu će Sporting pokušati napraviti čudo i doći do preokreta protiv hit-momčadi ovosezonske Lige prvaka, Bodø/Glimt​a. Norveški debitant slavio je na domaćem terenu 3:0 i napravio veliki korak prema najboljih osam Europe - apsolutno čudo s krajnjeg sjevera Europe.

21 sat nosi tri spektakularne utakmice. Rezultatski je najneizvjesnije u Sjevernom Londonu gdje Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen nakon što je utakmica u Njemačkoj završila 1:1. Spektakli su trebali biti i u Manchesteru i Zapadnom Londonu, ali Manchester City i Chelsea teško su stradali u prvim utakmicama.

Chelsea je izgubio od PSG-a 5:2 na Parku prinčeva, dok je Manchester City s 3:0 poražen od Real Madrida na Santiago Bernabeuu. Englezi imaju nevjerojatno težak posao protiv dvije europske megasile, ali ništa u nogomet nije nemoguće i možda nas čeka vrlo zanimljiva večer.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog