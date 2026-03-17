Želite li u susjednu Mađarsku na finale Lige prvaka? Evo koliko će vas ispasti ulaznica

Prodaja ulaznica za veliko finale Lige prvaka, koje će se održati 30. svibnja na Puskás Areni u Budimpešti, službeno je započela. Europski nogometni savez (UEFA) objavio je i cijene ulaznica, uključujući i najpovoljniju opciju za navijače finalista.

Ukupno će biti dostupno 61.400 ulaznica, od kojih će se 39.000 moći kupiti putem javne prodaje. Svaki od finalista dobiva po 17.200 ulaznica, dok je za neutralne navijače predviđeno svega 4.600 ulaznica.

Najjeftinija ulaznica za finale iznosi 70 eura, dok su ostale kategorije raspoređene na: 180 eura (druga kategorija), 650 eura (treća kategorija) i 950 eura (premium ulaznice). Ulaznice su dostupne na službenoj UEFA-inoj stranici, a zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do četvrtka u 11 sati, s mogućnošću kupnje maksimalno dvije ulaznice po osobi. Ako potražnja premaši ponudu, raspodjela će se obaviti putem ždrijeba.

Za usporedbu, najjeftinije ulaznice za druga europska finala ovog proljeća također su objavljene:

Finale Europske lige u Istanbulu 20. svibnja košta 40 eura.

Finale Lige prvakinja u Oslu 23. svibnja iznosi 20 eura,

Finale Konferencijske lige u Leipzigu 27. svibnja košta 25 eura.

Važno je istaknuti da su navedene cijene službene “face value” ulaznice koje određuje UEFA. Na sekundarnom tržištu i platformama za preprodaju cijene često znatno premašuju nominalnu vrijednost, osobito za finale Lige prvaka, gdje potražnja višestruko nadmašuje dostupne ulaznice. Zato UEFA velik dio karata distribuira putem sustava lutrije, kako bi svi navijači imali jednaku priliku za kupnju. Svaka osoba može se predbilježiti za maksimalno dvije ulaznice.

S obzirom na ogromnu popularnost europskih klupskih natjecanja, očekuje se da će stadioni u Budimpešti, Istanbulu, Leipzigu i Oslu biti rasprodani mnogo prije samih utakmica. Za ovaj proljetni ciklus ulaznice se puštaju u prodaju sljedećim redoslijedom:

Finale Lige prvaka: 19. ožujka

Finale Europske lige i Konferencijske lige: 20. ožujka

Finale Lige prvakinja: 1. travnja

Kupnja karata za ove prestižne utakmice zahtijeva brzu odluku i pažljivo praćenje službenih kanala, a sustav lutrije i maksimalno dvije karte po osobi osiguravaju poštenu šansu svim navijačima.

