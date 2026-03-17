Norvežani danas mogu napraviti nešto što je ranije uspjelo samo jednom klubu

Danas Bødo/Glimt ima priliku za nešto veliko. Norveški klub koji je nakon pet kola ligaške faze Lige prvaka bio bez pobjede i nalazio se na 32. mjestu tablice svima je prirastao srcu, a ako ne izgubi s tri ili više razlike od Sportinga, ući će u povijesne knjige.

Naime, kako piše popularna njemačka stranica koja se bavi procjenom vrijednosti igrača, Transfermarkt, Bødo bi mogao postati druga najmanje vrijedna momčad u povijesti koja se kvalificirala u četvrtfinale.

Transfermarkt je počeo s procjenama tržišnih vrijednosti 2004. godine, a od tada je samo jedna momčad stigla do četvrtfinala s manjom vrijednošću kadra nego što bi imali Norvežani ako ne ispuste prednost od 3-0 iz prvog susreta. Bila je to druga romantična priča u koju su se zaljubili svi nogometni romantici – ciparski APOEL iz sezone 2011./12. Taj klub je do četvrtfinala stigao nakon što je osvojio svoju skupinu i izbacio Lyon u osmini finala. Tada je imao vrijednost momčadi od svega 15 milijuna eura; APOEL je na kraju ispao od Real Madrida ukupnim rezultatom 8-2 u četvrtfinalu.

Ako Bødo sačuva prednost protiv portugalskog suparnika u Lisabonu, zauzeo bi drugo mjesto s vrijednošću momčadi od 80 milijuna eura. Na trećem mjestu je Málaga, koja je imala vrijednost od 103 milijuna eura kada je stigla do četvrtfinala u sezoni 2012./13. Monaco je četvrti sa 121 milijunom eura u sezoni 2014./15., dok Schalke zatvara prvih pet sa 130 milijuna eura u sezoni 2010./11.

U prvih deset još se nalaze Marseille (141 milijun eura u sezoni 2011./12.), Galatasaray (143 milijuna eura u sezoni 2012./13.), Šahtar Donjeck (149 milijuna eura u sezoni 2010./11.) te Benfica dvaput – 163 milijuna eura u sezoni 2011./12. i 171 milijun eura u sezoni 2015./16.

