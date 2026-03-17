FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIO BI TO VELIKI POTHVAT /

Norvežani danas mogu napraviti nešto što je ranije uspjelo samo jednom klubu

Norvežani danas mogu napraviti nešto što je ranije uspjelo samo jednom klubu
×
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Ako Bødo sačuva prednost protiv portugalskog suparnika u Lisabonu, zauzeo bi drugo mjesto s vrijednošću momčadi od 80 milijuna eura

17.3.2026.
17:35
Sportski.net
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Danas Bødo/Glimt ima priliku za nešto veliko. Norveški klub koji je nakon pet kola ligaške faze Lige prvaka bio bez pobjede i nalazio se na 32. mjestu tablice svima je prirastao srcu, a ako ne izgubi s tri ili više razlike od Sportinga, ući će u povijesne knjige.

Naime, kako piše popularna njemačka stranica koja se bavi procjenom vrijednosti igrača, Transfermarkt, Bødo bi mogao postati druga najmanje vrijedna momčad u povijesti koja se kvalificirala u četvrtfinale.

Transfermarkt je počeo s procjenama tržišnih vrijednosti 2004. godine, a od tada je samo jedna momčad stigla do četvrtfinala s manjom vrijednošću kadra nego što bi imali Norvežani ako ne ispuste prednost od 3-0 iz prvog susreta. Bila je to druga romantična priča u koju su se zaljubili svi nogometni romantici – ciparski APOEL iz sezone 2011./12. Taj klub je do četvrtfinala stigao nakon što je osvojio svoju skupinu i izbacio Lyon u osmini finala. Tada je imao vrijednost momčadi od svega 15 milijuna eura; APOEL je na kraju ispao od Real Madrida ukupnim rezultatom 8-2 u četvrtfinalu.

Ako Bødo sačuva prednost protiv portugalskog suparnika u Lisabonu, zauzeo bi drugo mjesto s vrijednošću momčadi od 80 milijuna eura. Na trećem mjestu je Málaga, koja je imala vrijednost od 103 milijuna eura kada je stigla do četvrtfinala u sezoni 2012./13. Monaco je četvrti sa 121 milijunom eura u sezoni 2014./15., dok Schalke zatvara prvih pet sa 130 milijuna eura u sezoni 2010./11.

U prvih deset još se nalaze Marseille (141 milijun eura u sezoni 2011./12.), Galatasaray (143 milijuna eura u sezoni 2012./13.), Šahtar Donjeck (149 milijuna eura u sezoni 2010./11.) te Benfica dvaput – 163 milijuna eura u sezoni 2011./12. i 171 milijun eura u sezoni 2015./16.

Liga PrvakaBodo/glimtApoelSporting LisabonTransfermarkt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike