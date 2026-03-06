Koliko biste mu dali godina? 22 ili 52? Pripremite se na brojku koja zvuči kao da se netko šali

Kada je singapurski fotograf i bivši model Chuando Tan prije nekoliko dana proslavio šezdeseti rođendan, dobro ste pročitali - ŠEZDESETI - svijet je ponovno ostao u nevjerici.

Njegovo ime postalo je globalni fenomen još 2017., kada su se društvenim mrežama munjevito proširile njegove fotografije, koje su otkrile čovjeka kako prkosi biološkom satu.

I dok milijuni pratitelja na Instagramu i dalje traže formulu za njegovu vječnu mladost, Tan inzistira da čarobnog napitka nema, već da je njegov izgled rezultat desetljeća discipline, uravnoteženog života i, što je najvažnije, pozitivnog mentalnog stava.

Od modne piste do globalne senzacije

Prije nego što je postao internetska ikona zdravog starenja, Chuando Tan izgradio je impresivnu karijeru u svijetu mode.

Njegov put započeo je osamdesetih godina kada je, sa samo šesnaest godina, postao jedan od najtraženijih muških modela u Singapuru i Aziji.

Nakon uspješne karijere pred objektivom, kratko se okušao u glazbenim vodama kao mandopop pjevač pod umjetničkim imenom Chen Yufei.

Ipak, pravu je strast pronašao iza kamere. Godine 2006. s partnerom Freyom Owom osniva fotografski studio ChuanDo & Frey, koji se brzo proslavio svojim prepoznatljivim stilom i suradnjama s vodećim modnim časopisima poput L’Officiel i Harper’s Bazaar.

Vrhunac međunarodnog priznanja stigao je kada su fotografirali američku glazbenu zvijezdu Janet Jackson za naslovnicu njezinog albuma Discipline 2008. godine. Paralelno s fotografijom, pokrenuo je i uspješnu modnu agenciju AVE Management, dokazavši se kao svestrani kreativni poduzetnik.

Tajna koja je zaludjela svijet

No, globalna slava stigla je gotovo slučajno. Nakon što je kineski portal 2017. objavio priču o njegovom Instagram profilu, svijet je otkrio tada pedesetjednogodišnjaka koji je izgledao kao da je u dvadesetima. Ubrzo su se svi pitali u čemu je njegova tajna.

A Tan svoj mladenački izgled pripisuje jednostavnom pravilu: 70 posto čini prehrana, a 30 posto tjelovježba. Njegova prehrana temelji se na cjelovitim i neprerađenim namirnicama s visokim udjelom proteina.

Dan započinje sa šest kuhanih jaja, od kojih pojede samo dva žumanjka, čašom mlijeka i ponekad avokadom. Ručak se najčešće sastoji od piletine na žaru s integralnom rižom i povrćem ili riblje juhe.

Strogo izbjegava prerađenu hranu, šećer, alkohol i kavu, a posljednji obrok u danu pojede pet do šest sati prije spavanja. Iako mnogi misle da ne izlazi iz teretane, Tan tvrdi da je realnost drugačija.

Vježba snage tri do pet puta tjedno, ali bez "ego liftinga", odnosno dizanja prevelikih težina koje opterećuju zglobove. Zbog stare ozljede koljena trčanje je zamijenio brzim hodanjem i plivanjem, a ključnim smatra jačanje donjeg dijela tijela.

Mentalna snaga važnija od mišića

Iako su prehrana i tjelovježba temelj njegovog režima, Chuando Tan neprestano ističe da je ključ svega u mentalnom zdravlju.

Njegova filozofija sažeta je u naslovu njegove slikovnice objavljene 2023. godine: U životu ne moraš pobijediti svaki put. Priznao je da je i sam imao nesigurnosti oko objavljivanja knjige, ali je želio podijeliti poruku o važnosti unutarnjeg mira.

"Mnogi ljudi idu u teretanu svaki dan, ali su neprestano ljuti i opterećuju se sitnicama. Ako se možete prepustiti, postajete smirenija i sretnija osoba. To se vidi na vašem licu i, zauzvrat, izgledate mlađe", izjavio je u jednom intervjuu.

Naglašava da izbjegavanje stresa i pozitivan pogled na život imaju veći učinak od bilo kojeg kozmetičkog tretmana.

Odrastajući uz oca, cijenjenog umjetnika Tan Tee Chieja, bio je okružen umjetnošću i kreativnošću, što je oblikovalo njegovu percepciju svijeta.

Danas, na pragu sedmog desetljeća, Tan nastavlja inspirirati milijune ne samo svojim izgledom, već i porukom da starenje ne mora biti proces propadanja, već prilika za život ispunjen zdravljem, disciplinom i, iznad svega, unutarnjim zadovoljstvom.