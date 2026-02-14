Mladići prerušeni u pijetlove vrebaju 'koke': 'Ako ga pogodi, znači da će se udati ove godine'

A Baranjski Vardarac je u znaku pokladnih pijetlova.

Od kuće do kuće, mladići prerušeni u pijetlove, vrebali su koke, a ako koju u dvorištima ulove, mogu je nositi sa sobom. Središnji je događaj Kokoš-uteš, odnosno, lupanje pijetla.

"Ovo je manifestacija gdje tjeramo zimu i evo udaram u petak žrtveno pijetla da budemo što plodnosti godina u nas, da se rodi što više djece", rekao je Žolt Micheli, organizator manifestacije.

Od živih do plišanih pijetlova

Tradicionalna manifestacija koja se prvo započinje zanimljivom povorkom kroz mjesto.

"Danas je fašnik - tjeramo u zimu i evo gdje je. Mladići se obukli u kostime pijetlova, Evo da je prepoznao njih i oni se sad tako vežu ovako oko očiju djevojaka i ona mora probati pogoditi pijetla. Ako djevojka pogodi pijetla, onda će se reći da će se udati ove godine", objasnio je Micheli.

"Nekada su bili živi pijetlovi negdje do sedamdesetih godina. Sad do 2003. Godine, kad su opet počeli organizirati ovu manifestaciju, više nisu živi pijetlovi nego imamo tu jednog plišanog pijetla, to pokušavaju udariti", rekao je Micheli, nadodavši kako mu je ovo 24. po uredu i da planira nastaviti dalje.

Objasnio je kako nije nimalo lako udariti pijetla te da neki znaju pokušati i po desetak puta i nikako ne uspijevaju.

"Mladići obučeni u kostime pijetla obilaze cijelo naselje sa kočijama. Onda kad dođu ispred kuća gdje se nalaze bake, djevojke, mame ih čekaju vani. Onda oni dođu do njih. Plešu svoj čarobni ples. Za to dobiju kokošja jaja, novac i tako eto život", rekao je.

"Sve je dopušteno, okupljaju se ljudi, imamo i vidimo iz ostalih naselja, isto ima, Evo, mi smo malo naselje i nama je to sasvim OK", zaključio je Micheli.