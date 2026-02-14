FREEMAIL
LUDILO /

Prepoznajte li tko se ovo maskirao u Thompsona? Zabio mač na pozornici, čule se Čavoglave

Prepoznajte li tko se ovo maskirao u Thompsona? Zabio mač na pozornici, čule se Čavoglave
Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

'Još stignete otići na modu u Svetu Nedelju', kaže Zurovec

14.2.2026.
13:17
Erik Sečić
Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot
Tradicionalni Svetonedeljski fašnik održava se u subotu na Trgu Ante Starčevića, a slavlju je prisustvovao i gradonačelnik Dario Zurovec koji se maskirao u Marka Perkovića Thompsona.

Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

U vojnoj uniformi, s crnom kovrčavom perikom na glavi i igračkom puške u ruci, Zurovec je podsjetio na Thompsona iz spota pjesme "Bojna Čavoglave".

Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

Upravo se ta pjesma čula nakon što je Zurovec na pozornici zabio mač, piše portal 24sata. "Aktualno je, a fašnik je prilika da se čovjek ludira na vlastite situacije", poručio je gradonačelnik.

Stigli 'Tomašević i Plenković' 

Uz njega se pojavila i maska premijera Andreja Plenkovića s torbom na kojoj piše "crna lova", kao i lažni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji u ruci drži teglicu senfa.

Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

Foto: Dario Zurovec - Gradonačelnik Grada Svete Nedelje/facebook Screenshot

"Još stignete otići na modu u Svetu Nedelju", napisao je Zurovec na svojem Facebook profilu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sveta Nedjelja obnavlja vozni park, Zurovec: 'Škoda je dobra, ali vozit će je netko drugi'

