Prepoznajte li tko se ovo maskirao u Thompsona? Zabio mač na pozornici, čule se Čavoglave

Tradicionalni Svetonedeljski fašnik održava se u subotu na Trgu Ante Starčevića, a slavlju je prisustvovao i gradonačelnik Dario Zurovec koji se maskirao u Marka Perkovića Thompsona.

U vojnoj uniformi, s crnom kovrčavom perikom na glavi i igračkom puške u ruci, Zurovec je podsjetio na Thompsona iz spota pjesme "Bojna Čavoglave".

Upravo se ta pjesma čula nakon što je Zurovec na pozornici zabio mač, piše portal 24sata. "Aktualno je, a fašnik je prilika da se čovjek ludira na vlastite situacije", poručio je gradonačelnik.

Stigli 'Tomašević i Plenković'

Uz njega se pojavila i maska premijera Andreja Plenkovića s torbom na kojoj piše "crna lova", kao i lažni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji u ruci drži teglicu senfa.

"Još stignete otići na modu u Svetu Nedelju", napisao je Zurovec na svojem Facebook profilu.

