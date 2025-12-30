Zurovec prozvao Tomaševića: Spominje Kekina, Brenu... Pogledajte što je napisao na svom profilu

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec komentirao je na svom profilu na Facebooku sukob između pjevača Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Za ovo niste dobili mandat! Odluka zagrebačke vlasti da kroz odluke Gradske skupštine praktički poruči kako Marko Perković Thompson zbog pjesme Bojna Čavoglave ne može nastupati u Zagrebu nadilazi pitanje samo jednog koncerta. Ona otkriva način razmišljanja o vlasti, slobodi i društvu.

Ovdje se radi o pokušaju da se političkom odlukom propiše dopušteni svjetonazor. Javnim prostorom ne upravlja se po jednakim pravilima za sve, nego prema ideološkoj podobnosti. Kada vlast odlučuje tko smije, a tko ne smije biti prisutan u javnom životu, ne temeljem zakona nego temeljem značenja i interpretacija, tada prestaje biti neutralni upravitelj i postaje ideološki arbitar.

I to pišem kao gradonačelnik grada gdje je bez ikakvog problema nastupala Severina, zadnjih godina velika heroina ljevice, i Prljavo kazalište, bend s pjesmama koje su simbol stvaranja Hrvatske države", napisao je Zurovec.

"Posebno je problematično što se kao opravdanje zabrani navodi pjesma koju velik dio ljudi u Hrvatskoj vidi samo u kontekstu Domovinskog rata i koja je jedan od simbola obrane slobode i neovisnosti Hrvatske.

O toj se pjesmi može raspravljati, mogu postojati različiti pogledi, ali pretvoriti je u razlog institucionalne zabrane, pogotovo pozivajući se na Ustav koji očito nije pročitan od strane vlasti, samo se u preambuli spominje antifašizam, jednom, slučajno, a prije toga i Hrvatsko-ugarski sporazum i odmak od NDH itd., znači posredno dovesti u pitanje i iskustvo onih koji su branili našu domovinu. To nije put dijaloga, nego put nove i još dublje podjele.

Istodobno, zagrebačkoj vlasti ne predstavlja problem da se u istim prostorima afirmira jugoslavenski kulturni imaginarij, primjer Lepe Brene koja pjeva 'Jugoslovenku', 'Čačak šumadijski rock'n'roll' i sl., niti da se ne propituje javno djelovanje izvođača koji još uvijek nisu jasno objasnili svoju ulogu tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Nismo to ni tražili.

Ali upravo ta razlika jasno pokazuje da kriteriji nisu univerzalni nego selektivni. Ne radi se o principima, nego o ideološkoj preferenciji. Primjer je i Mile Kekin, pjevač koji se politički aktivirao i aktivan je i dalje, pjevački i politički. Vrijede li ista pravila za njega ili ne s obzirom da je njegova Nova ljevica integrirana u Možemo pa ga ne budemo spominjali?

U Varaždinu, gdje je na vlasti njihov partner SDP, koncerti se održavaju bez svjetonazorskih presuda. To pokazuje da problem nije u propisima nego u političkoj volji i zrelosti. U Zagrebu se kultura sve češće promatra kao sredstvo oblikovanja poželjnih stavova, a ne kao prostor slobodnog izraza.

Sjetimo se opravdanja izložbe Miloševićevih bliskih suradnika. Što je onda sljedeće, forsiranje da se Hitlerovi akvareli izlože u Jeruzalemu po istoj toj logici? Kao da grad ne vodi administracija, nego svojevrsno povjerenstvo za ideološku prihvatljivost.

Takav pristup ne jača demokraciju. On je sužava. Ne smiruje društvo, nego produbljuje i pojačava podjele. Ne gradi povjerenje, nego ga troši. Sloboda koja vrijedi samo za jedne, a ne i za druge, prestaje biti sloboda i postaje alat moći. Istodobno, važno je reći i da stalno podgrijavanje ovakvih tema ne vodi nikamo. Hrvatska danas ima puno važnije i konkretnije izazove.

Fiskalizacija 2.0, borba s inflacijom kojoj je uzrok država, a ne poduzetnici, pa zaštita i jačanje životnog standarda, jačanje gospodarstva i stabilne javne financije teme su koje izravno određuju kvalitetu života građana. To bi trebali biti prioriteti odgovorne politike. Zagrebačka vlast mora shvatiti da nisu tu da bi vodili ideološke sporove nego da bi služili ljudima, ali svim ljudima. Prodaja ideološke magle pod to ne ide", zaključio je Zurovec.

Podsjetimo, Thompson je najavio pokretanje kaznenih prijava protiv Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića, nakon što mu nije odobreno održavanje drugog koncerta u Areni Zagreb. Thompson je na subotnjem koncertu uoči izvođenja pjesme Bojna Čavoglave otvoreno pozvao na političku smjenu zagrebačkog gradonačelnika i platforme Možemo na izborima.

POGLEDAJTE VIDEO Marko Perković Thompson kreće s tužbama protiv Tomislava Tomaševića - Odvjetnik Andro Marijanović otkrio detalje