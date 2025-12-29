Imamo detalje Thompsonove tužbe protiv Tomaševića: 'Gradonačelnik je otišao u prazno'

Pjevač Marko Perković Thompson kreće s tužbama.

Njegov odvjetnik Andro Marijanović najavio je da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert kazneno prijaviti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.

Pojasnio kako izgledaju tužbe

Na pitanje kakav će biti sadržaj kaznenih prijava i tužbi, Marijanović objašnjava: "Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna".

Odgovorio je i na pitanje ima li tužba protiv Holdinga ikakvog smisla, kad se u obzir uzme kako je svojedobno završila tužba protiv Grada Pule. "Radi se o potpuno dvije različite stvari. Prvo, tužba protiv Holdinga neće ići i ona nema smisla, Holding kao društvo nije kriv i ne može odgovarati za postupke pojedinaca, u konkretnom slučaju gradonačelnika Tomaševića i direktora Šarića. Tužbe, odnosno imovinsko-pravni zahtjev koji prati prijavu, bit će usmjereni protiv njih dvojice osobno i oni će osobnom imovinom odgovarati za štetu koju su prouzročili Gradu Zagrebu i društvu Infinite Show", navodi Marijanović.

'Thompson se drži Ustava'

Osvrnuo se i na zaključak zagrebačke Gradske skupštine o zabrani simbola koji potiču na mržnju. "Taj zaključak nema nikakvu pravnu težinu niti ga je pravno moguće i dopušteno ga pobijati. Isto je važno napomenuti da mi ni nemamo potrebu pobijati taj zaključak jer on nije rekao ništa novo. Zaključak vrijedi u Gradu Zagrebu, svim gradovima, općinama u Republici Hrvatskoj, kao i u privatnim prostorima", poručuje Thomposnov odvjetnik.

"On kaže držimo se zakona i Ustava. Da se Marko Perković Thompson drži zakona i Ustava najbolje vidimo u tome što u zadnjih deset koncerata, na kraju krajeva i onom u Gradu Zagrebu, nije podnesena bilo kakva prekršajna ili kaznena prijava, bilo protiv njega osobno ili organizatora. Dakle, koncert je u cijelosti bio u skladu sa zakonom i Ustavom", dodaje Marijanović.

Podsjetio je kako je tekla komunikacija s Gradom Zagreba oko drugog koncerta. "Problem je što komunikacija nije tekla. Sa strane Grada nije bilo nikakve komunikacije. Na nekoliko upita organizatora, na kraju krajeva i na opširan dopis mene kao opunomoćenika, da pokušamo sjesti za stol, da nam se prezentiraju novi uvjeti poslovanja koje je gradonačelnik najavio, a ne samo za Marka Perkovića Thompsona, nego za sve izvođače - nikad nismo dobili odgovor. Ako ne želite sjesti, reći: 'ovo su novi uvjeti poslovanja, ovo zahtijevamo i tražimo', to najbolje govori da oni jednostavno plivaju u prazno", tvrdi Marijanović.

'Tomašević potpuno otišao u prazno'

"Ako gradonačelnik Grada Zagreba svoj osobni interes i dopadanje svojem političkom tijelu stavi ispred interesa samog Grada i gradskog proračuna, onda to zovemo politička korupcija. To treba nazvati pravim imenom", smatra odvjetnik pa dodaje: "Još jednu stvar važno je napomenuti, vezano za navode koje se spominju u medijima i koje potencira predsjednik Gradske skupštine, vezano za politički angažman. Mislim da je situacija obrnuta, stvar treba nazvati pravim imenom. Mislim da je gradonačelnik ušao u područje glazbene industrije, jer je jasno da je on taj koji se bavi time tko će i kako pjevati".

"Ono najvažnije, kako ćemo dalje, kakva su pravila za dalje, to još nije objavljeno. Gradska skupština u zaključku kaže da nalaže gradonačelniku da donese mjere, a mjera nema. Hoće li svaki budući izvođač ići kod javnog bilježnika ovjeravati popis pjesama koje planira izvoditi i što ako se tog popisa ne drži? Mislim da je gradonačelnik potpuno otišao u prazno i mislim da će mu se to sigurno vratiti. Ovaj kazneni postupak je početak cijele priče", zaključuje odvjetnik Marijanović.

Donosimo odgovor Grada Zagreba

Nakon najave da Thompson podnosi kaznenu prijavu protiv Tomaševića, zatražili smo i odgovor Grada Zagreba.

"Kao što je gradonačelnik već više puta komunicirao, svatko onaj tko smatra da mu je neko pravo narušeno, ima na raspolaganju pravne instrumente, u skladu sa zakonima i procedurama u demokratskom društvu", odgovorili su za RTL Danas iz Grada.

