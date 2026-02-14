Britanski premijer upozorio Europljane: 'Moramo biti spremni boriti se!'

'TVRDA MOĆ' /

Odgovor na koji se čekalo - je li SAD i dalje saveznik Europi - dao je u Muenchenu američki državni tajnik Marco Rubio. Ton je bio ugodniji, a izjave pomirljivije od prošlogodišnjih - koje su tada frapirale europske čelnike.

Ipak, Trumpov bliski suradnik poslao je jasnu poruku Europljanima - morate se moći sami braniti.

Britanski premijer Keir Starmer upozorio je Europljane:

"Moramo izgraditi svoju tvrdu moć jer je to valuta našeg vremena. Moramo biti sposobni odvraćati agresiju i, da, ako bude potrebno, moramo biti spremni boriti se", rekao je Starmer.

Sve detalje najvažnije sigurnosne konferencije i što je ganulo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pogledajte u prilogu.