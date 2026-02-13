FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I TO BAŠ NA ROĐENDAN... /

Ključno pitanje o budućnosti Hajduka visi u zraku: Postoje dvije opcije

Split je danas u znaku bijele boje - Hajduk slavi 115. rođendan. 

Uz slavljeničku tortu, na stolu je i dalje jedno od najtežih pitanja za budućnost kluba - nakvom će stadionu Hajduk dočekati sljedeće jubileje? 

Dok Split slavi, struka važe - krpanje stare ljepotice ili bageri i potpuno novi stadion. Dok jedni ne daju na Magaševu arhitekturu, drugi su skloni novom stadionu na novoj lokaciji.

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.2.2026.
20:03
Rade Županović
HajdukSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx