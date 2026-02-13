Ključno pitanje o budućnosti Hajduka visi u zraku: Postoje dvije opcije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I TO BAŠ NA ROĐENDAN... /

Split je danas u znaku bijele boje - Hajduk slavi 115. rođendan.

Uz slavljeničku tortu, na stolu je i dalje jedno od najtežih pitanja za budućnost kluba - nakvom će stadionu Hajduk dočekati sljedeće jubileje?

Dok Split slavi, struka važe - krpanje stare ljepotice ili bageri i potpuno novi stadion. Dok jedni ne daju na Magaševu arhitekturu, drugi su skloni novom stadionu na novoj lokaciji.

