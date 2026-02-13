Dvojica iza rešetaka nakon brutalnog premlaćivanja 16-godišnjaka, gdje se skriva treći napadač?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POTRAGA I DALJE TRAJE /

Još nema vijesti o uhićenju trećeg napadača na 16-godišnjeg mladića koji je prije dvije noći brutalno pretučen u centru Rijeke.

Policija je do sada privela dvojicu osumnjičenih.

U četvrtak je sudac istrage odredio mjesec dana istražnog zatvora 29-godišnjem muškarcu zbog osnovane sumnje da je počinio djelo ubojstva u pokušaju protiv maloljetne osobe i kazneno djelo teške tjelesne povrede protiv još jedne punoljetne osobe.

Sucu istrage danas je priveden i 33-godišnji muškarac.

Predsjednik Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup rekao je: "Danas je sucu istrage stigao novi prijedlog ŽDO za određenje pritvora druge osobe, okrivljenika rođenog 1992. zbog učinaka kaznenog dijela ubojstva u pokušaju protiv maloljetne osobe i teške povrede u pokušaju protiv osobe koja nije maloljetna. Sudac istrage odredit će pritvor i dalje postupak slijedi. "

Podsjetimo, brutalan napad snimljen je nadzornom kamerom.

Trojica muškaraca su 16-godišnjaka, bez prestanka, tukli nogama, iako se više uopće nije mogao micati.Uhićena su dvojica nasilnika od 29 i 33 godine.

POGLEDAJTE VIDEO