Medalje se nižu, a klubovi 'prose' termine po gradu: 'Da imamo uvjete, šalili bismo se s njima'

Može li povijesni uspjeh hrvatskih futsalaša konačno pokrenuti izgradnju novih sportskih dvorana u Splitu - čiji ih je gradonačelnik danas ugostio? Doznali smo detalje obećanja koja bi trebala ojačati budućnost splitskog, a time i hrvatskog malog nogometa.

Malo je tko vjerovao da će momci, koji su prve korake radili na dotrajalim kvartovskim igralištima, pokoriti Europu. No, bronca koja je u četvrtak zablistala i na primanju kod gradonačelnika Splita, nije stigla slučajno – iskovana je prkosom, talentom i čistom ljubavi prema igri.

"Stvarno je lijep osjećaj, evo nikad više mikrofona ispred mene. Ovo je dokaz da smo napravili nešto veliko, možda kažem još nismo skroz svjesni, ali kako dani prolaze sve više nam to dolazi do glave", rekao je Duje Kustura, dokapetan futsal reprezentacije.

No, kad se kamere ugase i euforija splasne, malonogometaši se vraćaju problemima koji traju godinama. Od zatvaranja Spaladium arene, splitski prvoligaški klubovi i stotine djece u školama nogometa doslovno prose termine po pretrpanim dvoranama.

"Velika dvorana u kojoj se mi nalazimo na Gripama, i mala dvorana su nedovoljne za brojne druge ekipne sportove poput rukometa, košarke, odbojke. Nisu jednostavno adekvatne i mi smo došli u situaciju da mi nemamo sa mlađim uzrastima apsolutno pa skoro ni jedan, jedini termin. A to znači da ne možemo stvarati nove reprezentativce", rekao je počasni predsjednik malonogometnog kluba Split Ivo Zoković.

Nakon Zagreba koji je svojim malonogometnim klubovima obećao novu sportsku dvoranu, problemi splitske baze, rješavat će se čini se na sličan način.

"Niz je aktivnosti koje smo poduzeli i sve ono što sam obećavao u predizbornoj kampanji je zapravo u provedbi", rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Krenula je obnova sportskog kompleksa na Gripama, a isto se očekuje i za Spaladium arenu, nogometno igralište kluba Split na Brodarici trebao bi biti natkriven takozvanim balonom, a očekuje se i jačanje suradnje sa splitskim osnovnim i srednjim školama koje imaju adekvatne uvjete. Jer bronca oko vrata sja najjače, ali samo parket pod nogama jamči budućnost.

"Svi se nadamo da ćemo imat više termina za futsal, da će ta djeca imat gdje trenirat i to nam je sad i cilj glavni", rekao je Kustura.

Paradoks grada koji se diči titulom najsportskijeg na svijetu. Split rađa genijalce koji i u nemogućim uvjetima dotaknu europski vrh, ali talent više ne može sam. Dok se medalje nižu, dvoranski su kapaciteti ostali u prošlom stoljeću.

"Opće je poznato da smo mi iznimno talentirani narod a pogotovo kad je u pitanju loptaški, odnosno nogometni sport. Da mi imamo uvjete kakve imaju Španjolci, Portugalci i to, mislim da bi se u narednih par godina mi šalili s njima i onda bi oni bili brončani, a mi bi bili zlatni", rekao je Zoković.

Medalja je tu, obećanje je dano – sada je vrijeme da "najsportskiji grad na svitu" to napokon dokaže i djelima.