FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKI JUNACI /

Plenković primio reprezentativce koji su ispisali povijest: 'Našli smo kako da vas nagradimo'

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju i tako ostvarila najveći uspjeh u povijesti.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju prošle subote u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Hrvatsku reprezentaciju u ponedjeljak je primio premijer Andrej Plenković.

"Našli smo danas jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimijski port pa ste nam malo van polja primjene zakonskog okvira kojeg imamo, ali pronači ćemo rješenje da ne ostanete bez nagrade jer ste sjajni promotori Hrvatske. Hala od srca", rekao je Plaenković.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.2.2026.
10:48
M.G.
Uefa Futsal Euro 2026Hrvatska Futsal ReprezentacijaAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx