Trebao je doći u Dinamo, a doživio je tešku ozljedu: Morali su ga iznijeti

Krajem prošlog mjeseca pojavila se informacija da Dinamo želi dovesti na posudbu krilnog igrača Barcelone Danija Rodrigueza.

Riječ je o igraču koji može igrati i na lijevom i desnom krilu, a ove sezone je standardan u Barci Athletic (druga momčad Barcelone) koja se natječe u četvrtom rangu španjolskog nogometa. Dani je imao i nastup u prvoj momčadi Barcelona, ali u nedjelju je doživio tešku ozljedu i tako je vjerojatno transfer propao.

Prilikom jednog driblinga, Daniju je noga propala, srušio se na pod, primio za nogu i jako zapomagao. Morao je izaći na nosilima i čini se da je riječ o težoj ozljedi, a i prije je imao problema s ozljedama mišića pa je vrlo vjerojatno Dinamo sada odustao od njega.

Another injury to Dani Rodriguez and he's carried out on a stretcher.



It's just heartbreaking at this point 💔 pic.twitter.com/6kSik2MuPb — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 8, 2026

