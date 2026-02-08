FREEMAIL
21. KOLO SHNL-A /

Derbi kola na Rujevici: Dinamo želi +7, a Rijeka treće mjesto, stigli su sastavi

Derbi kola na Rujevici: Dinamo želi +7, a Rijeka treće mjesto, stigli su sastavi
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr

8.2.2026.
16:09
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
21. kolo SHNL-a
08.02.2026.
17:45
0
Rijeka
 
:
0
Dinamo
 

Sastavi

Rijeka: Zlomislić - Barišić, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Petrović, Morčiladze - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Dinamo: Livaković - Vinlöf, McKenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić, Stojković - Hoxha, Beljo, Bakrar

Uživo

 

 

Najava

Nedjelja, 17:45 donosi derbi 21. kola SHNL-aRijeka i Dinamo odmjerit će snage na Rujevici.

Prošle sezone ova je utakmica značila izravnu borbu za titulu. Rijeka sada bije neke druge bitke i Victor Sanchez stvara momčad za sljedeću sezonu. Dinamo, s druge strane, može biti zadovoljan početkom godine. Osigurali su nokaut fazu Europske lige i upisali obje pobjede u prvenstvu te pobjegli Hajduku na sedam bodova.

Obje ovosezonske utakmice protiv Rijeke su dobili, ali bilo je to daleko od laganog posla i očekujemo odličnu i napetu utakmicu i u nedjelju. 

"Svaka utakmica je važna. Idemo aktualnom prvaku, moramo biti toga svjesni. Idemo u dobrom raspoloženju na Rujevicu, dobro smo radili ovaj tjedan. Imamo manjih problema sa Scottom McKennom, vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti, a nema Lisice i Bennacera. Dat ćemo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata," rekao je trener Dinama uoči utakmice.

"Dolazimo nakon poraza, ali sada imamo priliku igrati na našem stadionu, pred našim navijačima. To je za nas vrlo važna utakmica. Igramo protiv vodeće momčadi prvenstva i u mislima nam je i utakmica koju smo odigrali u Maksimiru, gdje smo pružili jako dobru igru i bili vrlo blizu pobjede. To nam daje dodatnu motivaciju da pokušamo pobijediti lidera i nastaviti skupljati bodove kako bismo poboljšali svoju poziciju na ljestvici", rekao je strateg Rijeke prije utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte dodjelu medalja našim reprezentativcima: Istaknuli su poseban dres

