Kuha se SHNL: Hajduk mora pobijediti, a Dinamo čeka težak posao u derbiju kola

Novi vikend donosi novo kolo SHNL-a. Proljetni dio sezone lagano se zakuhava, došlo nam je treće kola, a sve ekipe još se bore za nešto, a niti ovo, 21. kolo, neće proći bez derbija.

Njega u nedjelju igraju Rijeka i Dinamo, ali krenimo redom. Kolo, tradicionalno u petak u 18 sati, otvaraju Lokomotiva i Gorica na Maksimiru. Dvije su to ekipe koje dijeli jedan bod, a obje moraju gledati iza sebe da vide što rade Osijek i Vukovar jer brige oko ostanka još nisu završile.

Foto: Profimedia

Lokomotiva je drugu polusezonu otvorila pobjedom nad Vukovarom i remijem s Istrom dok je Gorica nakon poraza od Varaždina, pobijedila Hajduk i time došla do ogromna tri boda koja je malo tko očekivao. U ovoj utakmici ulog je šest bodova jer bi pobjeda značila da izravnom konkurentu za ostanak uzimate tri boda.

Hajduk je pod imperativom pobjede protiv mušterija

U subotu nam se u SHNL vraća osječki Gradski vrt. U 15 sati će Vukovar prvi put ove sezone zaigrati u Osijeku nakon što su dobili dopuštenje da mogu koristit taj stadion i da se mogu maknuti iz Vinkovaca. Prvi gost bit će im Istra koja drži, pomalo nevjerojatno, treću poziciju. Vukovar muči i što je Osijek upisao pobjedu i sada ima dva boda više pa pritisak na Vukovar raste sve više.

Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Druga subotnja utakmica igra se na Poljudu gdje Hajduk pod imperativom pobjede dočekuje Slaven Belupo. Splitski Bijeli nisu mogli zamisliti gori početak polusezone. Izgubili su od Istre i Gorice i sada zaostaju sedam bodova za Dinamom. Slaven je uspio uzeti jedan bod, i to na gostovanju na Rujevici. Poljud je standardno bio nemoguće gostovanje Koprivničanima za uzeti bodove, vidjet ćemo hoće li se tradicija nastaviti.

Osijek traži prvi back-to-back sezone, a Dinamo nastavak niza

U nedjelju će prije derbija na Rujevici, u Varaždinu igrati istoimeni domaćin protiv Osijeka. Varaždin je dobio obje proljetne utakmice i nastavlja borbu za Europu dok će Osijek u Varaždinu tražiti drugu pobjedu u nizu što bi im bio prvi takav niz ove sezone.

Nedjelja, 17:45 donosi derbi kola. Rijeka i Dinamo odmjerit će snage na Rujevici. Prošle sezone ova je utakmica značila izravnu borbu za titulu. Rijeka sada bije neke druge bitke i Victor Sanchez stvara momčad za sljedeću sezonu. Dinamo, s druge strane, može biti zadovoljan početkom godine. Osigurali su nokaut fazu Europske lige i upisali obje pobjede u prvenstvu te pobjegli Hajduku na sedam bodova. Obje ovosezonske utakmice protiv Rijeke su dobili, ali bilo je to daleko od laganog posla i očekujemo odličnu i napetu utakmicu i u nedjelju.

