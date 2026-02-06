Kuha se SHNL: Hajduk mora pobijediti, a Dinamo čeka težak posao u derbiju kola
Proljetni dio sezone lagano se zakuhava
Novi vikend donosi novo kolo SHNL-a. Proljetni dio sezone lagano se zakuhava, došlo nam je treće kola, a sve ekipe još se bore za nešto, a niti ovo, 21. kolo, neće proći bez derbija.
Njega u nedjelju igraju Rijeka i Dinamo, ali krenimo redom. Kolo, tradicionalno u petak u 18 sati, otvaraju Lokomotiva i Gorica na Maksimiru. Dvije su to ekipe koje dijeli jedan bod, a obje moraju gledati iza sebe da vide što rade Osijek i Vukovar jer brige oko ostanka još nisu završile.
Lokomotiva je drugu polusezonu otvorila pobjedom nad Vukovarom i remijem s Istrom dok je Gorica nakon poraza od Varaždina, pobijedila Hajduk i time došla do ogromna tri boda koja je malo tko očekivao. U ovoj utakmici ulog je šest bodova jer bi pobjeda značila da izravnom konkurentu za ostanak uzimate tri boda.
Hajduk je pod imperativom pobjede protiv mušterija
U subotu nam se u SHNL vraća osječki Gradski vrt. U 15 sati će Vukovar prvi put ove sezone zaigrati u Osijeku nakon što su dobili dopuštenje da mogu koristit taj stadion i da se mogu maknuti iz Vinkovaca. Prvi gost bit će im Istra koja drži, pomalo nevjerojatno, treću poziciju. Vukovar muči i što je Osijek upisao pobjedu i sada ima dva boda više pa pritisak na Vukovar raste sve više.
Druga subotnja utakmica igra se na Poljudu gdje Hajduk pod imperativom pobjede dočekuje Slaven Belupo. Splitski Bijeli nisu mogli zamisliti gori početak polusezone. Izgubili su od Istre i Gorice i sada zaostaju sedam bodova za Dinamom. Slaven je uspio uzeti jedan bod, i to na gostovanju na Rujevici. Poljud je standardno bio nemoguće gostovanje Koprivničanima za uzeti bodove, vidjet ćemo hoće li se tradicija nastaviti.
Osijek traži prvi back-to-back sezone, a Dinamo nastavak niza
U nedjelju će prije derbija na Rujevici, u Varaždinu igrati istoimeni domaćin protiv Osijeka. Varaždin je dobio obje proljetne utakmice i nastavlja borbu za Europu dok će Osijek u Varaždinu tražiti drugu pobjedu u nizu što bi im bio prvi takav niz ove sezone.
Nedjelja, 17:45 donosi derbi kola. Rijeka i Dinamo odmjerit će snage na Rujevici. Prošle sezone ova je utakmica značila izravnu borbu za titulu. Rijeka sada bije neke druge bitke i Victor Sanchez stvara momčad za sljedeću sezonu. Dinamo, s druge strane, može biti zadovoljan početkom godine. Osigurali su nokaut fazu Europske lige i upisali obje pobjede u prvenstvu te pobjegli Hajduku na sedam bodova. Obje ovosezonske utakmice protiv Rijeke su dobili, ali bilo je to daleko od laganog posla i očekujemo odličnu i napetu utakmicu i u nedjelju.
