Grci ne staju: Nakon posla u Koprivnici, na radaru i najveća zvijezda Hajduka?

Završnica prijelaznog roka u Grčkoj donosi sve više uzbuđenja, a hrvatska liga očito je postala jedno od glavnih lovišta. Panathinaikos, koji posljednjih mjeseci intenzivno radi na jačanju momčadi, već je povukao prvi ozbiljan potez u HNL-u i tu, čini se, ne namjerava stati.

Atenjani su nedavno dogovorili transfer mladog Adriano Jagušić iz Slaven Belupa, posao koji je prošao ispod radara sve dok grčki i hrvatski mediji nisu potvrdili detalje. Panathinaikos je iskoristio zastoje u pregovorima između igrača i Dinama te konkretnom ponudom osigurao „zeleno svjetlo“ Koprivničana. Odšteta iznosi 5,2 milijuna eura, uz moguće bonuse od dodatnih 800 tisuća te 20 posto od budućeg transfera.

No, grčki interes za HNL tu ne završava. Prema pisanju tamošnjih medija, Panathinaikos pomno prati situaciju oko Marka Livaje, neprikosnovenog lidera Hajduka i jednog od najdominantnijih igrača domaćeg prvenstva posljednjih godina. Iako zasad nema konkretne ponude, jasno je da se u Ateni prati svaki signal s Poljuda.

Livaja je u Hajduk stigao 2021. godine i od tada je postao zaštitno lice kluba. U šest sezona upisao je 181 nastup i 96 pogodaka, uz dvije osvojene titule Kupa. Posebno se pamti sezona 2021./22., kada je s 28 golova u 34 utakmice bio najbolji strijelac lige i izborio povratak u hrvatsku reprezentaciju.

Zanimljivo, Livaja je već dobro poznato ime grčkoj publici. Od 2017. do 2021. nosio je dres AEK-a, za koji je odigrao 147 utakmica te zabio 42 gola uz 29 asistencija. Upravo to iskustvo dodatno raspiruje nagađanja o mogućem povratku u Grčku, ovaj put u redove velikog rivala iz Atene.

Panathinaikos, predvođen sportskom politikom koja cilja povratak na vrh grčkog nogometa i ozbiljan iskorak u Europi, očito ne preza od velikih poteza. Nakon Jagušića, sljedeći bi mogao biti transfer koji bi ozbiljno zatresao hrvatsku nogometnu scenu.

