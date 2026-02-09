Drama na svim terenima: Hrvatska slavi, FNC oduševio, Dinamo zapao na Rujevici

Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda. Sve oči bile su uprte u spektakularni FNC, borbu futsal reprezentacije za broncu, Zimske olimpijske igre te aktualna zbivanja u domaćem nogometnom prvenstvu.

Spektakularni FNC u Munchenu

Hatef Moeil novi je teškaški prvak u FNC-u. Nijemac je u petoj rundi glavne borbe večeri, u SAP Areni u Munchenu, gušenjem u subotu kasno navečer pobijedio Ivana Vitasovića. Isto tako, Francisco Barrio ostao je bez svog pojasa u lakoj diviziji u sunaslovnom meču večeri. Nakon četiri minute i 20 sekundi u prvoj rundi bolji od njega je bio Eskiev, koji je trijumfirao tehničkim nokautom. Prvo ime FNC 27 eventa je Aleksandar Ilić koji je za samo 24 sekunde slavio protiv Mirana Fabjana, uzvrativši mu tako za poraz u njihovom prvom meču u Areni Zagreb.

Darko Stošić se vratio pobjedama u FNC-u protiv 46-godišnjeg Britanca Olija Thompsona. Ivica "Terror" Trušček jednoglasnom je sudačkom odlukom pobijedio hrabrog Dominica Schobera iz Austrije. Eduard Kexel iznenadio je Filipa Pejića u prvoj rundi i nanio mu poraz. Karomatullo Sufiev je prekidom pobijedio Ahmeda Abdulkadirova u prvoj rundi njihovog meča.

David Travnicek u prvoj je rundi rear naked chokeom pobijedio Milidragovića i došao na skor 5-1-0. Bila mu je to peta uzastopna pobjeda. Leon Gavanas je nakon tri runde po pet minuta rata bio bolji od Svena Dolezala. Dana Aghaie je slavio nad Andreasom Rasumnyjem, dok je Elias "No Time" Erber bio bolji od Merta Basbudaka.

Hrvatska pobijedila Francusku i osvojila broncu

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

Francuska je vrlo brzo stekla prednost na startu dvoboja, u četvrtoj minuti Menendez je pucao i pronašao put do hrvatske mreže. Nakon toga su izabranici Marinka Mavrovića zagospodarili parketom dvorane u Ljubljani te su nizali šanse za izjednačenje.

Uspjela je Hrvatska izjednačiti u 13. minuti, strijelac je bio Antonio Sekulić, a na odmor se otišlo uz prednost Hrvatske 2-1 nakon što su Francuzi izgubili loptu, a Josip Jurlina pogodio za 2-1. Odmah na startu drugog dijela Hrvatska je dodatno povećala prednost. Uz malu pomoć francuskog vratara Franco Jelovčić je bio strijelac za 3-1.

Brzopotezno, u prvom idućem napadu, Francuska je smanjila preko Guirija, a u nadolazećem razdoblju dvoboja Francuzi su opasno prijetili i tražili novo izjednačenje. No, u 30. minuti Jakov Hrstić je bio spretan i zabio je za 4-2, novu hrvatsku prednost od dva pogotka.

Nisu Francuzi bili slomljeni, pogotovo ne Guirio koji je u 32. minuti bio strijelac za 3-4 i iako je Hrvatska opet opasno živjela uspjela je još jednom pobjeći na +2. Četiri minute prije kraja Luka Perić je bio strijelac za 5-3. Drama time nije završila jer je Guirio, nakon što su Francuzi izvadili iz igre golmana, pogodio za 4-5 u 38. minuti.

Do kraja je Francuska stezala obruč i prijetila golom za 5-5 u čemu je uspjela sedam sekundi prije kraja kada je Mouhoudine zabio za izjednačenje i odlazak u raspucavanje za broncu. I kod udaraca sa šest metara je bilo dramatično, ali su na kraju Hrvati bili precizniji i smireniji za konačno slavlje.

Bez golova u derbiju Rijeke i Dinama

Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika, ali i bez golova.

Bio je to njihov treći međusobni susret ove sezone nakon što je Dinamo dobio prve dvije utakmice. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Ovoga puta nije bilo pobjednika, ali niti golova. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica, Dinamo je bio aktivniji, posebno u prvom dijelu, međutim nije uspio probiti domaću obranu.

Rijeka je bolje otvorila susret, no Dinamo je nakon početnog pritiska domaćina preuzeo dominaciju i stvorio nekoliko prilika. Možda i najbolju priliku u prvom dijelu imali su "modri" u 15. minuti. Miha Zajc je idealnom dugačkom loptom uposlio Luka Stojković koji je bio sam ispred Martina Zlomislića, ali je, umjesto da puca, dodavao Dionu Belji i to je loše napravio. U nastavku susreta gledali smo još skromiju predstavu, a na koncu je završilo 0-0.

U ranije odigranom susretu Varaždin je pobijedio Osijek sa 2-1 probivši se na treće mjesto, dok je Osijek ponovo posljednja momčad lige. Bila je to treća pobjeda Varaždinaca u nizu, te peta u zadnjih šest kola, dok su gosti nakon ovog poraza ponovo posljednja momčad lige.

Domaćin je poveo već u 10. minuti utakmice. Mario Maglica je prošao desnim krilom, poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je Aleksa Latković ostavio loptu za Mateja Vuka, a ovaj s desetak metara prizemnim udarcem matirao Nikolu Ćurčiju.

Devet minuta kasnije Osijek je izjednačio. Tonio Teklić je ubacio iz kornera, a u velikoj gužvi ispred Olivera Zelenike najbolje se snašao Vladan Bubanja i s dva metra zatresao mrežu.

Varaždina je do nove prednosti stigao u 62. minuti. Bubanja se poigravao pred vlastitim kaznenim prostorom, što je iskoristio Silvio Ilinković ukravši mu loptu koja se odbila do Ivana Canjuge koji je ušao u kazneni prostor i onda nesebično dodao do Mamutu koji je iskosa vrlo precizno naciljao lijevi kut za 2-1. Bio je to osmi ligaški pogodak za napadača Varaždina.

Dinamo je i dalje vodeći, međutim nakon ovog kola Hajduk je smanjio zaostatak na pet bodova. "Modri" imaju 45, a "Bijeli" 40 bodova. Varaždin je treći sa 32 boda, Istra 1961 ima 30, a Rijeka 29 bodova. Osijek je ponovo posljednji sa 17 bodova, bod manje od Vukovar 1991.

Težak pad Lindsay Vonn u spustu

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama 2016. u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.

Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu.

Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.

Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri.

Seattle čvrstom obranom do drugog naslova

Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29-13.

Do svog drugog naslova nakon 2014. godine Seattle, koji nije gubio ni u jednom trenutku utakmice, došao je zahvaljujući čvrstoj obrani i dodavaču Samu Darnoldu.

U prvom poluvremenu Seattle je poveo 9-0 nakon tri udarca na gol, a u drugom poluvremenu 19-0 nakon još tri poena i uspješnog touchdown napada početkom četvrte četvrtine.

New England je brzo odgovorio vlastitim touchdown dodavanjem, ali je Seattle osigurao pobjedu s još 10 poena. Drugi gol za momčad sa sjeverozapada Sjedinjenih Država postigla je obrana, koja je presrela dodavanje 23-godišnjeg dodavača Patriotsa Drakea Mayea nešto više od četiri minute prije kraja utakmice, čime je potvrdila pobjedu.

Ovo je prvi naslov za 28-godišnjeg dodavača Darnolda. Izabran je kao prvi ukupno na draftu 2018. godine, ali dugi niz godina nije uspio ispuniti očekivanja tako visokog izbora. Nije uspio impresionirati u New York Jetsima te je nekoliko puta mijenjan. Prvi put se iskazao prošle sezone u Minnesoti, ali je na kraju ponovno promijenio momčad.

Međutim, ove sezone predvodio je Seattle do ukupno 17 pobjeda i samo tri poraza. "Nevjerojatno je. Sve što se dogodilo u mojoj karijeri, ali učiniti to s ovom momčadi, ne bih želio ni na koji drugi način", rekao je Darnold, koji igra za svoju petu momčad u osam sezona u NFL-u.

Darnold je također sada četvrti quarterback koji je osvojio Super Bowl u svojoj prvoj sezoni s momčadi, pridružujući se Tomu Bradyju, Trentu Dilferu i Matthewu Staffordu.

Running back Seattlea Kenneth Walker bio je MVP utakmice, pretrčavši 135 jardi, a Jason Myers postigao je pet field goala, postavivši novi rekord NBA finala.

Patriotsima je, koji su ostali bez rekordnog sedmog naslova, ovo bio šesti poraz u finalu NFL-a.

