Župnik kod Rijeke otkazao krizmu: 'Nezreli ste! Nedostaje vam znanja i posvećenosti!'

Župa sv. Jeronima iz Klane odlučila je ove godine otkazati slavlje sakramenta svete potvrde.

Odluka o odgodi krizme rijetko se viđa u hrvatskim župama, no župnik iz Klane smatra kako drugog izlaza nije bilo. U svom obraćanju krizmanicima, roditeljima i župljanima, jasno je poručio da ovogodišnji kandidati jednostavno nisu spremni.

Neozbiljnost krizmanika

Župnik je u priopćenju istaknuo kako se "sakrament kršćanske zrelosti" ne može podijeliti onima koji tu zrelost ne pokazuju. Prema njegovim riječima, nakon praćenja kandidata utvrdio je da oni ne sudjeluju redovito u bogoslužju te da im nedostaje osnovno znanje.

"Primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine uslijed nedostatka znanja i posvećenosti pripravi, kao i zbog drugih obaveza i neozbiljnosti krizmanika", stoji u objavi na Facebooku.

Crkva ima pravo na ovu odluku

Iako su roditelji vjerojatno očekivali svečanu ceremoniju, župnik podsjeća da crkveno pravo omogućuje ovakav potez. Naglasio je kako župnik ima pravo odgoditi sakrament generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti.

Kao primjer je naveo Splitsko-makarsku nadbiskupiju gdje se krizma ionako održava tek u drugom razredu srednje škole.

Odgoda, poručuju iz župe, ima poticajnu svrhu, "krizmanici bi se tijekom sljedeće godine trebali ozbiljnije posvetiti pripravi te sakrament primiti zajedno s idućom generacijom, u školskoj godini 2026./2027", objavljeno je.

