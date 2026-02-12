Počela obnova bisera Zagreba! Zna se kada će sve biti gotovo i što onda slijedi: 'Vraćaju se'

Kultno zagrebačko Kino Europa, dočekalo je svoj red za obnovu. Projekt zajednički financiraju Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske, a nakon sedam godina zatvorenih vrata, kino bi ponovno trebalo biti otvoreno krajem 2027. godine.

Nekadašnji kulturni biser Zagreba danas je u lošem stanju – oronuli zidovi, strgana vrata i prazna sjedala svjedoče godinama zapuštenosti. No, za mnoge Zagrepčane Kino Europa ostalo je u lijepom sjećanju kao posebno mjesto druženja i filmskog doživljaja.

"To je bio poseban doživljaj, naše staro zagrebačko kino", prisjeća se Zagrepčanka Jasna. Jadranka dodaje kako je najvažnije bilo odabrati dobar film i dobro društvo, dok Marijana iz Ivanić-Grada pamti projekcije filmova Charlieja Chaplina koje su je, kaže, uvijek razveseljavale i pomagale da zaboravi svakodnevne probleme.

Početak radova na projektu "Novo kino Europa" obilježili su gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Ministrica je istaknula kako je Europa bila jedno od najvažnijih kina u Hrvatskoj, mjesto gdje se gledao europski film, održavali festivali i okupljala kulturna scena.

Vrijednost projekta iznosi 11,6 milijuna eura. Dio sredstava osiguran je iz europskih fondova, dok se ostatak financira iz gradskog proračuna. Nakon konstrukcijske i cjelovite obnove, najstarije zagrebačko kino dobit će i najsuvremeniju audiovizualnu opremu, novu rasvjetu, modernizirani interijer te digitalnu platformu koja bi mogla omogućiti i streaming sadržaja. Predviđene su i nove tehnologije poput VR filmova.

Kino je izgrađeno prije više od sto godina, 1925. pod imenom Kino Balkan, a desetljećima je bilo jedno od ključnih mjesta europske filmske i kulturne scene u Zagrebu.

No, 2019. godine tadašnji gradonačelnik Milan Bandić zatvorio je kino zbog planirane obnove te nije produžio ugovor dotadašnjem upravitelju, Zagreb Film Festivalu, što je izazvalo velike prosvjede filmske zajednice i javnosti. Kino je od tada zatvoreno, a obnovu su dodatno usporili potres 2020. godine, imovinsko-pravni problemi i složen pristup gradilištu u strogom centru grada.

Plan obnove je, ističu konzervatori, zadržati povijesni šarm kina i vratiti mu sjaj kakav je imalo u vrijeme izgradnje. Upravo to priželjkuju i Zagrepčani, koji se nadaju da će Europa ponovno postati mirno, "pravo kino", kako kažu, a ne samo još jedna moderna multiplex dvorana.

Radovi bi trebali biti gotovi do kraja 2027. godine, a potom se na repertoar vraćaju nezavisni filmovi, festivali i kulturna događanja – kako je to desetljećima i bilo.

Obnovu Europe mnogi vide kao povratak ključne točke zagrebačke filmske scene i spas za nezavisni filmski repertoar. Ravnatelj Kulturno-informativnog centra, koji će upravljati kinom, Hrvoje Hribar ističe kako je nezavisni film godinama "u izbjeglištvu" po kulturnim centrima, osobito nakon zatvaranja Kina Tuškanac. Dodaje kako je najvažnije da je projekt konačno pokrenut te da će obnovljeno kino ponovno osigurati prostor za bogat repertoar i publiku koja ga prati.