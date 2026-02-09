Film Svadba oborio rekord Titanica i postao najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina

Film Svadba redatelja Igora Šeregija, hrvatskog filmskog redatelja, postao je najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima. U domaćoj distribuciji pogledalo ga je 522.106 gledatelja, čime je nadmašio dugogodišnji rekord filma Titanic.

Rekordna gledanost u Hrvatskoj i regiji

Prema podacima objavljenima na stranici boxoffice.hr, Svadba je nadmašila dosadašnji rekord od 495 tisuća gledatelja. Kada se hrvatskom rezultatu pridodaju i brojke iz Bosne i Hercegovine, gdje je film pogledalo 202.063 gledatelja, ukupna gledanost u dvije države dosegnula je 724.169 ljudi.

Foto: Neva Zganec/pixsell

U svim zemljama regije – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji – film je ukupno pogledalo milijun gledatelja.

Posebno obilježavanje rekordnog uspjeha održano je u Splitu, gdje je u CineStaru 4DX Mall of Split zabilježen milijunti gledatelj. Tim povodom CineStar Cinemas Hrvatska nagradio je sretnog posjetitelja prigodnim darom.

Redateljeva poruka i snažan odjek publike

Redatelj Igor Šeregi zahvalio je publici na velikom interesu, istaknuvši da film govori o univerzalnoj snazi ljubavi koja nadilazi razlike i probleme. Reakcije gledatelja, prema riječima autora, potvrdile su snažan emocionalni odjek priče u kinodvoranama.

Foto: Press

Istaknuta glumačka postava

U filmu glume Rene Bitorajac (53), Dragan Bjelogrlić (62), Anđelka Stević Žugić (41), Seka Sablić (83), Srđan Žika Todorović (60), uz brojne druge regionalne i hrvatske glumce.

Produkcija i autorska ekipa

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Direktor fotografije je Tomislav Sutlar, a glazbu potpisuje Dubravko Robić, hrvatski skladatelj.

Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar, Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa i Hrvatska radiotelevizija, a distribuciju potpisuje Blitz grupa.

