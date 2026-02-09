Je li ovaj poduzetnik pravi krivac za požar koji je ubio 41 osobu u švicarskom baru?

Neimenovani IT poduzetnik (64) odigrao je središnju ulogu u inspekcijama zaštite od požara u općini Crans-Montana, Valais. Podsjetimo, u novogodišnjoj noći u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginula je 41 osoba, a 115 je ozlijeđeno. Istražitelji su utvrdili da je vatru u prepunom baru izazvalo neoprezno rukovanje bocama šampanjca na koje su bile pričvršćene prskalice.

Iskre su zapalile krovnu izolaciju, a vatra se proširila u nekoliko sekundi. Vlasnici bara, francuski bračni par Moretti, suočavaju se s teškim optužbama za ubojstvo iz nehaja. Istraga je proširena i na lokalne dužnosnike jer je otkriveno da bar nije prošao obveznu inspekciju zaštite od požara još od 2019. godine.

Spomenuti poduzetnik bio je odgovoran za računalne sustave u kojima se pohranjivalo kada i koje su prostorije pregledane i koje su mjere zaštite od požara naređene. Nije bilo sigurnosne kopije, a očito ni druge osobe koja bi osigurala pristup podacima. Jer kada je on razvio probleme s mentalnim zdravljem, općina je izgubila pristup i nadzor nad sustavom, piše Blick.

Računalni kaos pridonio katastrofi

Prema trenutnom sigurnosnom službeniku općine Crans-Montana, računalni kaos bio je faktor koji je pridonio katastrofi. Tijekom saslušanja pred uredom javnog tužitelja u petak, službenik je navodno izjavio da mu nedostaju ključni podaci za učinkovito praćenje objekata. To je, tvrdio je, razlog zašto Le Constellation godinama nije bio podvrgnut inspekciji.

Afera oko digitalne platforme "VS Fire" dospjela je na naslovnice još u siječnju 2023. "VS Fire" bila je platforma koju je IT poduzetnik razvio za vatrogasne postrojbe Valaisa. Koristila ju je i općina Crans-Montana. Radio je i za razne policijske snage.

Međutim, tada je i pokrenuta istraga protiv njega zbog pokušaja iznude. Prijetio je objavljivanjem osjetljivih podataka na darknetu. Također je prijetio da će ugasiti uslugu "VS Fire" ako ne primi 100.000 švicarskih franaka. Uhićen je, ali nije završio u zatvoru već u psihijatrijskoj bolnici.

Podaci zauvijek izgubljeni

"U trenutku uhićenja, optuženik je bio u zabludi i živio je u paralelnom svijetu punom teorija zavjere. Bilo je nemoguće razgovarati s njim", rekao je tužitelj Olivier Elsing.

"Odgovorni službenik morao se s njim sastati u šumi. Kasnije je muškarac putem svog bloga širio bizarne teorije o sotonizmu, uključujući navodni kanibalizam istaknutih osoba. Između ostalog, tvrdio je da poznati poslovni čovjek jede bebe", pisao je jedan medij.

Njegov Facebook profil i dalje sadrži teorije zavjere o pandemiji koronavirusa. Jedna od njih je da je Bill Gates odgovoran za pandemiju. Zbog nedostatka kaznene odgovornosti u vrijeme počinjenja djela, poduzetnik na kraju nije osuđen. Njegovo trenutno stanje je nejasno. Web stranica njegove tvrtke ne radi, a mediji ga bezuspješno pokušvaju kontaktirati.

Nakon što je njegova tvrtka s jednim zapoposlenikom bila ugašena, "umro" je i VS Fire. Uveden je novi sustav, ali: "Podaci iz starog VS Fire softvera nisu se mogli oporaviti", prema izvješću parlamenta Valaisa iz 2024. To se odnosi i na podatke o inspekcijama u Crans-Montani. Zbog gubitaka podataka, tražilo se povećanje broja zaposlenik, ali nije odobreno.

