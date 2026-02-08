Novi šok u Crans-Montani: Plamen progutao spomen-obilježje žrtvama novogodišnjeg požara

Novi šok za obitelji žrtava stravičnog požara u Švicarskoj. U nedjelju, nešto prije šest sati, izgorjelo je improvizirano spomen-obilježje u skijalištu Crans-Montana. Mjesto tihe molitve i sjećanja na mlade živote izgubljene u novogodišnjoj noći progutao je plamen, a prve informacije ukazuju na to da je uzrok ponovno ljudska nepažnja.

Spomenik, koji je bio ispunjen cvijećem, fotografijama i porukama sućuti, bio je zaštićen bijelom ceradom u obliku iglua. Upravo je taj zaštitni pokrov prvi planuo, a snimke javne televizije RTS pokazuju potpuno zacrnjenu i uništenu konstrukciju, piše Guardian.

🇨🇭 LE MÉMORIAL AUX VICTIMES DE L'INCENDIE DU BAR CONSTELLATION DE CRANS-MONTANA A PRIS FEU.

Les causes de cette incendie ne sont pas connues pour l'heure. La police scientifique mène l'enquête. pic.twitter.com/TCchZXxwzT — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) February 8, 2026

Iz policije kantona Valais priopćili su kako je brza intervencija vatrogasaca spriječila potpuno uništenje obilježja.

"U ovoj fazi istrage možemo isključiti umiješanost treće strane. Vjeruje se da je vatra planula blizu svijeća koje su bile ostavljene na stolu u središtu spomenika“, stoji u službenom priopćenju.

Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen, a policija ističe kako je spašena Knjiga sjećanja u koju su posjetitelji proteklih pet tjedana upisivali posljednje pozdrave.

Foto: Police Cantonale Valaisanne

Obitelji žrtava ogorčene

Ova vijest izazvala je novi val gnjeva među obiteljima žrtava, koje već tjednima kritiziraju lokalne vlasti zbog propusta koji su doveli do prve tragedije.

Laetitia Brodard-Sitre, koja je u novogodišnjoj noći izgubila 16-godišnjeg sina Arthura, oglasila se na društvenim mrežama: „Što reći? Odgovornost je općine bila osigurati da ovo mjesto bude sigurno.“

Poginula 41 osoba

Podsjetimo, u požaru koji je izbio 1. siječnja poginula je 41 osoba, dok ih je 115 ozlijeđeno. Istražitelji su utvrdili da je vatru u prepunom baru izazvalo neoprezno rukovanje bocama šampanjca na koje su bile pričvršćene prskalice. Iskre su zapalile krovnu izolaciju, a vatra se proširila u nekoliko sekundi.

Vlasnici bara, francuski bračni par Moretti, suočavaju se s teškim optužbama za ubojstvo iz nehaja. Istraga je proširena i na lokalne dužnosnike jer je otkriveno da bar nije prošao obveznu inspekciju zaštite od požara još od 2019. godine.

