Čeka nas show: Iznenađujuće finale i spektakl koji uz to ide

Večeras je na rasporedu veliko finale NFL lige – popularni Superbowl. New England Patriotsi love rekordni sedmi naslov prvaka predvođeni sjajnim mladim quaterbackom, a Seattle Seahawksi traže osvetu za poraz u legendarnom finalu iz 2014.

Grad Santa Clara u Kaliforniji u ovim je trenucima središte sportskog svijeta u SAD-u. Na Levi's stadionu na kojem domaće utakmice igraju San Francisco 49ersi večeras se igra Superbowl. Bit će ovo prvo finale u ovom desetljeću i za New England Patriotse i za Seattle Seahawkse. A 2014. kada su se posljednji put ove dvije ekipe sastale u finalu Patriotsi su slavili u jednom od najboljih utakmica u povijesti.

"Nismo ni jednom pričali o toj utakmici. Uz dužno poštovanje ovim ekipama i njihovoj povijesti, kao i svemu što smo napravili u prošlosti, sada smo fokusirani isključivo na ovu utakmici", kazao je trener Seattlea Mike McDonald.

A kao što to obično biva kad je riječ o NFL-u, i ova se utakmica gleda kroz prizmu dvojice quaterbackova. Na najvažnijoj poziciji u američkom nogometu Patriotsi imaju zvijezdu u usponu. Riječ je o Drakeu Mayeu koji ima tek 23 godine, a u ovoj sezoni je po o postotku preciznosti dodavanja bio prvi u ligi.

"Doista sam uzbuđen. Igrati u ovoj utakmici je ostvarenje mojih snova i nešto za što treniraš cijelu godinu", rekao je Drake Maye, quaterback Patriotsa.

Bad Bunny nastupa na poluvremenu

A što se tiče quaterbacka Seattlea, s mladim Mayeom koplja će ukrstiti 5 godina stariji Sam Darnold. Iako je riječ o sjajnom igraču, glavna priča u redovima Seahawksa je najbolji ofenzivni igrač lige – Jaxon Smith-Njigba koji praktički cijelu sezonu vuče Seattleov napad na svojim leđima.

"Osjećam se dobro. Malo je bilo kaotično u zadnje vrijeme, ali sada smo fokusirani na naš cilj. Pokušavamo ostati skoncentrirani i pripremiti se za utakmicu", kazao je JSN.

A Superbowl definitivno ne bi bio to što je danas da nije događanja izvan sporta. I ove ćemo godine na tribinama moći vidjeti puno poznatih ljudi, a prema nekim istraživanjima čak 25% gledatelja Superbowla cijeli događaj prati samo zbog popularnog Halftime showa na kojem će ove godine nastupati portorikanski reper Bad Bunny.

"Više sam uzbuđen zbog svih ljudi nego zbog sebe. Uzbuđen sam zbog svoje obitelji, prijatelja, ljudi koje poznajem i koji su uvijek vjerovali u mene. Oni su sada sretni jer ovaj trenutak i ova kultura ovaj događaj čine posebnim", riječi su Bad Bunnyja.

A kao što ste mogli i očekivati, cijene ulaznica rasprodane su odavno, a imale su paprene cijene. Čak i za onu najjeftiniju morali ste izdvojiti gotovo 4 tisuće dolara, a one najskuplje, za prve redove, dostizale su cifru od vrtoglavih 40 tisuća dolara.

"Za mene nema ograničenja. Ulaznica može koštati 2, 5, 6 ili 7 tisuća dolara. Ako treba, podići ću hipoteku na svoju kuću kako bih to platio", kazao je navijač iz Kanade.

Kada su ljudi spremni platiti ovoliku količinu novca samo da bi prisustvovali Superbowlu, onda je vrlo jasno da je riječ o pravom spektaklu i da cijeli sportski svijet s nestrpljenjem čeka show u Kaliforniji.