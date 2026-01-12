Vlasnica bara u kojem je požar progutao 40 ljudi rekla je konobarici da 'zagrije' atmosferu

Vlasnici švicarskog bara u kojem je 40 ljudi poginulo u požaru na Novu godinu ispričali su kako se konobarica koju su smatrali "pokćerkom" ugušila "u hrpi tijela iza zaključanih vrata". Jacques i Jessica Moretti opisali su posljednje minute života konobarice Cyane Panine tijekom užasa te večeri, piše Metro.co.uk.

Jessica Moretti (40) potaknula je Cyane da "zagrije atmosferu" u Le Constellationu, u alpskom skijalištu Crans-Montana, u ranim jutarnjim satima 1. siječnja. To je uključivalo nagovaranje konobarica da stave prskalice u boce šampanjca, prije nego što su neke podignute na ramenima konobara u podrumu bara. Vjeruje se da su prskalice izazvale požar koji je ubio 40 ljudi, a 116 ih je teško opečeno.

Jacques Moretti (49) na kraju je provalio vrata podruma izvana i pronašao Cyane kako umire, okruženu "hrpom tijela". Rekao je uredu javnog tužitelja Vallaisa u obližnjem Sionu da je tek nakon požara saznao da su "vrata za posluživanje" bara "zaključana iznutra i na zasun".

Jessica Moretti pobjegla s blagajnom

Vjeruje se da se Jessica Moretti sama odvezla kući nakon što je pobjegla iz bara s blagajnom u kojoj se nalazila zarada od te noći. Jacques Moretti je trenutačno u pritvoru, dok je njegova supruga puštena uz jamčevinu uz elektroničku narukvicu, dok čekaju moguće suđenje po nizu optužbi, uključujući ubojstvo iz nehaja i nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja. Moretti je ispričao da je Cyane bila kći bliskog obiteljskog prijatelja koju su Morettijevi odgajali kao da je njihova. Prisjetio se kako ju je pronašao dok je umirala i rekao:

"Izašao sam na terasu iza bara. Svi prozori bili su otvoreni. Bilo je puno ljudi tamo. Pokušao sam ući unutra, ali bilo je nemoguće. Bilo je previše dima", rekao je. Vrata za osoblje bila su zaključana iznutra što inače nisu.

"Na silu smo ih otvorili - konačno su popustila za nekoliko sekundi. Kad su se vrata otvorila, nekoliko je ljudi ležalo na podu, bez svijesti. Moja pokćerka Cyane bila je jedna od njih. Sve smo ih izvukli van i stavili u položaj za oporavak", ispričao je. Cynae je umrla unutar sat vremena. Moretti je rekao je da su je on i Cyanein dečko "pokušavali reanimirati više od sat vremena na ulici blizu bara, sve dok hitna pomoć nije rekla da je prekasno".

'Provela je Božić s nama. Bila sam shrvana'

Jessica Moretti u odvojenom ispitivanju rekla je kako joj je Cyane bila kao mlađa sestra.

"Provela je Božić s nama. Bila sam shrvana", rekla je. Moretti je rekla da je stigla u bar u 22.30 sati na Staru godinu, dok je njezin suprug ostao u restoranu u njihovom obližnjem vlasništvu.

"U ponoć je u baru bilo vrlo malo ljudi. Zatim su postupno pristizale grupe, čime je broj prisutnih gostiju porastao na nešto manje od stotinu. Upravo sam govorila Cyane da moramo dovesti više ljudi kako bismo stvorili atmosferu", ispričala je.

Konobarice s maskama za lice zatim su se smjestile na ramena konobara, donoseći "prskalice od šampanjca“ za stolove koji su bili iznajmljeni za oko 900 funti.

"Odjednom sam osjetila navalu ljudi. Vidjela sam narančasto svjetlo u kutu bara. Odmah sam viknula: 'Svi van!' i odmah sam pomislila da pozovem vatrogasce", dodala je.

'Bila sam u panici kad sam došla kući'

"Napustila sam objekt kroz glavni ulaz, popela se stepenicama, kako bih rekla zaštitaru da sve izvede van. Kad sam izašla, nazvala sam 118 [broj za hitne slučajeve vatrogasne službe u Švicarskoj]. Bilo je 1.28 ujutro", ispričala je. Zatim je nazvala svog supruga, telefonskim pozivom koji je trajao 11 sekundi, rekavši mu da je u baru požar.

"Kad sam došla kući, bila sam u panici, bila sam u omamljenosti, tijelo me je izdavalo", dodala je. Jacques Moretti potvrdio je da je rekao svojoj supruzi da uđe u auto i ode kući kako bi se brinula o njihovoj djeci – rekao je da ju je "želio zaštititi".

Par se još nije oglasio o tvrdnjama o snimkama nadzornih kamera koje prikazuju gospođu Moretti kako odlazi s blagajnom te da bi se ona stoga mogla suočiti s daljnjim optužbama za "nepomaganje osobama u opasnosti“. Oboje su govorili o tome kako su "obnovili bar od A do Ž", uključujući podove, namještaj i sam bar, uključujući zamjenu pjene na stropu, kada su ga prvi put unajmili 2015. godine. Jacques Moretti, koji je priznao da nije bilo sustava prskalica, pa čak ni aparata za gašenje požara, rekao je:

Redovno koristili prskalice

"Vatrogasna služba provela je dva ili tri inspekcije požara u deset godina rada, bez ikakvih zahtjeva za obnovu ili preinake prostora".

Na pitanje jesu li zaposlenici poput Cyanea obučeni za zaštitu od požara, odgovorio je: 'Ne'. Rekao je da su se prskalice od šampanjca redovito koristile bez incidenata, "na primjer, na rođendanskim zabavama“. Upaljene prskalice su gorjele između 30 i 40 sekundi i nikada ne dopuštamo kupcima da diraju prskalice.

"Čim se ugase, uzimamo ih i stavljamo u čašu vode.“ Jacques Moretti inzistirao je da je prethodno proveo testove i tvrdio da prskalice nisu bile dovoljno snažne da zapale akustičnu pjenu, pa se nešto drugo moralo događati.

Jessica Moretti dodala je: "Uvijek dodamo prskalicu kada poslužujemo bocu vina u blagovaonici.“ Rekla je da vratolomija, u kojoj su prskalice postavljene tako blizu stropa, "nije bila prvi put, ali nije to bilo nešto što smo radili sustavno.“

"Nikada ih nisam sprječavala u tome, ali ih nisam ni prisiljavala...“

Najmlađi poginuli imao je samo 14 godina

Većina poginulih bili su tinejdžeri, uključujući i francuskog dječaka od samo 14 godina, što je postavilo pitanja o broju maloljetnih gostiju u lokalu. Jacques Moretti rekao je da je bar zabranjivao ulazak svima mlađima od 16 godina i zahtijevao da oni između 16 i 18 godina budu u pratnji odrasle osobe.

Rekao je da je dao te naredbe sigurnosnom osoblju, ali je priznao da je "moguće da je došlo do propusta u protokolu“. Par, koji su oboje podrijetlom s francuskog otoka Korzike, osumnjičeni su za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja. Oboje poriču bilo kakvu kaznenu ili građansku odgovornost.

U subotu je Cyane Paninein sprovod održan u njezinom rodnom gradu Sèteu, na jugu Francuske. Njezina obitelj i prijatelji rekli su da su uvjereni da je mogla biti spašena.

"Cyane je savršeno poznavala mjesto. Brzo se uputila prema izlazu za nuždu i mogla je spasiti sebe i druge. Ali bio je zaključan", rekla je njezina majka Astrid Panine.

Istraga se nastavlja.

