Prvaci razočarali legendu: 'Od prve minute su se tako postavili'

Derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama u posljednjem kolu HNL-a završio je bez pobjednika i bez pogodaka, a svoju stručnu analizu utakmice, ali i prognozu za Rijekin nastavak sezone, u razgovoru za Net.hr podijelio je Saša Peršon, bivši proslavljeni igrač koji je u karijeri nosio dres Rijeke, Dinama i Hajduka, te nekadašnji član hrvatske reprezentacije s kojom je odigrao povijesnu prvu utakmicu protiv SAD-a 1990. godine.

Derbi bez pravih prilika

Peršon nije skrivao razočaranje prikazanom igrom, ocijenivši utakmicu kao jednu od slabijih u posljednje vrijeme. Njegov prvi dojam bio je jasan: utakmica je bila tvrda, no nedostajalo joj je ključnih elemenata koji derbije čine velikima.

"Ovako gledajući tvrda, a s moje strane, iz nekog trenerskog kuta, ovo je bio jedan od lošijih, manje zanimljivih derbija između Rijeke i Dinama u ovih nekoliko zadnjih godina", započeo je Peršon svoju analizu. "Bila je to utakmica bez pravih šansi, bez nekih velikih prilika, osim nekoliko udaraca izvana."

Posebno se osvrnuo na pristup domaće momčadi, koja prema njegovom mišljenju nije pokazala dovoljno napadačke ambicije. "Rijeka praktički kao da se od prve minute postavila tako da je najbitnije ne izgubiti utakmicu. Jednostavno nije bila onoliko opasna koliko je znala biti inače kada igra na svom terenu i kada je stvarala velike probleme. Ovaj puta Rijeka nije bila takva momčad", istaknuo je Peršon. Ipak, nije svu odgovornost svalio na Riječane. "Na kraju, eto, ni Dinamo nije odigrao na onoj svojoj jednoj razini. Smatram da može puno bolje. Zbog svega toga, rezultat je na kraju zapravo i realan."

Rijeka daleko od prave forme

Analizirajući trenutnu formu riječke momčadi, Peršon je primijetio značajan pad u kvaliteti igre u odnosu na prošlu sezonu. Smatra kako momčad s Rujevice, koja je prošle sezone osvojila HNL, trenutno ne pruža partije kakve se od nje očekuju.

"Sada Rijeka nekako djeluje da je prošle godine bila opasnija, da je jednostavno igra bila bolja", kazao je. "Pokazalo se sad na ove tri utakmice u proljetnom dijelu da Rijeka nije na onoj razini na kojoj je očekujemo. Odigrali su neriješeno protiv Slaven Belupa, protiv Osijeka su odigrali dosta slabu utakmicu, a i ova protiv Dinama jednostavno nije bila na onoj nekakvoj razini."

Unatoč slabijem ulasku u nastavak prvenstva, Peršon vjeruje u kvalitetu riječke svlačionice i očekuje bolja izdanja u ključnom dijelu sezone. "Ja se nadam da će Rijeka izgledati puno bolje u nastavku sezone, jer to svi očekuju. Rijeka je jednostavno daleko od one svoje prave forme, ali mislim da će se probuditi. Vjerujem da će već sljedeća utakmica izgledati puno bolje."

Borba za Europu

Prema Peršonu, upravo kvaliteta koju Rijeka posjeduje trebala bi je zadržati u samom vrhu hrvatskog nogometa i u borbi za europska natjecanja. Smatra da, unatoč svemu, momčad pripada među tri najbolje u ligi.

"Mislim da je Rijeka po svojoj kvaliteti sigurno među te tri momčadi", rekao je, naglašavajući kako će neizvjesnosti u prvenstvu zasigurno biti. "Borba za tu Europu bit će vrlo zanimljiva. Čini mi se da su četiri, pet ekipa unutar nekoliko bodova, tako da će borba za Europu biti jako zanimljiva", zaključio je Peršon.

