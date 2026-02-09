Splitska legenda detektirala problem Hajduka: 'Odnese to nešto sa sobom, nema nam tko pomoći'

Hajduk je u proljetni dio sezone HNL-a ušao s velikim ambicijama i nadom da nakon dugog niza godina napokon može prekinuti dominaciju Dinama. No, umjesto furioznog starta, navijači su svjedočili dvama porazima i tek jednoj pobjedi u prva tri kola, što je prednost vodećeg Dinama podiglo na, za mnoge, teško dostižnih pet bodova. O uzrocima lošeg ulaska u polusezonu, šansama za naslov i ključnoj razlici u odnosu na slavnu 2001. godinu, kada je kao trener preokrenuo još veći zaostatak, za Net.hr je govorio legendarni igrač i trener Hajduka Zoran Vulić.

Problem nije u pojačanjima, već u glavama igrača

Dok se u javnosti kao razlozi posrtanja navode odlasci igrača ili nedostatak pravih pojačanja, Vulić uzrok vidi na sasvim drugom mjestu, onom mentalnom. Prema njegovom mišljenju, ključni problem leži u odlukama donesenim tijekom zimskih priprema. Porazi od Istre u Splitu i Gorice u gostima utakmice su koje, kako kaže, "Hajduk, ako želi biti prvak, mora pobjeđivati".

"Možda te pripreme koje su se odvile u Splitu nisu imale intenzitet onakav kakav je trebao biti", započinje Vulić svoju analizu, ističući kako odrađivanje priprema kod kuće nosi specifične zamke. "Ipak, kad igrač spava kući, znate, nije koncentracija sto posto na pripremama. Odete kući, vidite ženu, djecu, ovo, ono... odnese to nešto sa sobom. Da je momčad otišla negdje sa strane, u Istru ili Međugorje, bili bi sami sa sobom i koncentracija bi sigurno bila veća. Mislim da baš taj mentalni dio nije bio onakav kakav bi bio da su pripreme bile negdje drugdje."

Paralele s 2001. godinom: 'Danas Hajduku nema tko pomoći'

Mnogi navijači Hajduka s nostalgijom se prisjećaju sezone 2000./2001., kada je momčad pod vodstvom upravo Zorana Vulića uspjela nadoknaditi velikih devet bodova zaostatka za Dinamom i na kraju osvojiti naslov prvaka. Iako je današnji zaostatak manji, Vulić upozorava da su okolnosti bitno drugačije i da je tadašnju situaciju nemoguće preslikati na današnje prvenstvo.

Foto: Goran Jakuš/alamy/profimedia

"U tom vremenu smo bili mi, Osijek i Dinamo. To je bio jedan trolist koji se borio za prvo mjesto", objašnjava Vulić ključnu razliku. "A ovako sad imate Hajduka i Dinama, i sve ostale ispod. Nema tko pomoći Hajduku u borbi za prvo mjesto jer nema tog trećeg kandidata."

Prema njegovim riječima, jača konkurencija na vrhu otvarala je mogućnost da i vodeća momčad gubi bodove protiv trećeg ili četvrtog kluba na ljestvici, što danas nije slučaj. Smatra kako bi liga bila daleko kvalitetnija i zanimljivija kada bi uz vječite rivale stasale još barem dvije podjednako snažne ekipe. "Žao mi je što Osijek nije napravio taj iskorak, da imamo četiri solidne ekipe. Tada bi liga bila puno interesantnija. Ovako, još jedna pobjeda Dinama i jedan poraz Hajduka, mislim da bi to bilo teško nadoknaditi."

Ključ je u 'malim' utakmicama i gledanju u vlastito dvorište

Ipak, nada za Hajduk još uvijek postoji, a Vulić ističe da je i Dinamo pokazao ranjivost kiksajući protiv momčadi poput Lokomotive ili Gorice. Problem je, međutim, što Hajduk te poklone nije znao iskoristiti jer je i sam gubio bodove ondje gdje nije smio. Zato je njegova poruka igračima i stožeru jasna, recept za uspjeh leži isključivo u fokusu na vlastite izvedbe.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

"Hajduk mora isključivo raditi i gledati samo sebe. Samo sebe i pobjeđivati, a ne gledati je li Dinamo dobio, ili Rijeka, ili Osijek. To je jedini put prema napretku", naglašava Vulić.

Pred Hajdukom je sada iznimno teška utakmica protiv Osijeka, a nakon toga na Poljud stiže i Dinamo. Vulić zaključuje da je glad za trofejom ono što može napraviti razliku. "Iznenađenja će biti. Tko bude jak i tko bude gladan, a Hajduk bi trebao biti gladan tog prvenstva, mislim da ima veću šansu. Iako, Dinamo je Dinamo, i kad spava, moraš misliti da je budan. Ali ponavljam, Hajduk mora isključivo gledati samo sebe."

