Hajduku se srušili snovi? Sve upućuje na novo razočaranje, ali jedno budi nadu

Hajduk je jako loše ušao u drugi dio sezone SHNL-a, s dva vezana poraza (od Istre i Gorice), nakon kojih je pobijedio Slaven Belupo i nakon 21. kola druga je momčad na tablici, s pet bodova zaostatka za Dinamom. Sudeći po nedavnim sezonama, ta prednost Plavih trebala bi biti dovoljna za osvajanje titule na kraju sezone i ne vjeruje se da će ih netko uspjeti svrgnuti s vrha. No, povijest pamti jedan takav slučaj.

Hajduk je, naime, uspio nadoknaditi veliki bodovni zaostatak za Dinamom i postao prvak u sezoni 2000./01. Te je godine Dinamo, tada pod imenom Croatia Zagreb, veći dio sezone čvrsto držao vodeću poziciju na tablici, a nakon pobjede u derbiju na Maksimiru u prosincu 2000., njihova prednost je na zimskoj pauzi bila velikih devet bodova. Tada, prije 26 godina, sve je upućivalo na to da će se Plavi prošetati do titule, ali došlo je do povijesnog preokreta.

Što se dogodilo 2001.?

Na proljeće se dogodio jedan od najvećih preokreta u povijesti HNL-a. Hajduk, kojega je tada s klupe vodio legendarni Zoran Vulić, je počeo iz kola u kolo topiti prednost Dinama, a vrhunac se dogodio u svibnju 2001., u derbiju na prepunom Poljudu.

U tom je derbiju Hajduk pobijedio 3:1 i preuzeo vrh tablice te na kraju osvojio naslov sa 66 bodova, jednim više od Dinama.

Sjećanje na 2001. godinu definitivno budi optimizam navijačima Hajduka, no treba biti realan i shvatiti da je to bilo drugo vrijeme i da su stvari sada, 25 godina kasnije, poprilično drugačije.

Otkako je uveden format Lige 10 s četverokružnim sustavom natjecanja u sezoni 2013./14., Dinamo je uspostavio dominaciju kakva ranije nije viđena i u posljednjem desetljeću vrijedilo je pravilo da kada god bi Dinamo stvorio veću prednost, ne bi je ispuštao do kraja sezone.

Ključ u derbijima?

Ako se gleda matematički, stvari su jasne. Pet bodova, koliko iznosi Dinamova prednost, su manje od dvije utakmice zaostatka i pobjedama u derbijima Bijeli bi prestigli Dinamo.

No, povijest nas uči da nije baš sve tako jednostavno.

Hajduk sada mora izbjeći "prosipanje" bodova protiv momčadi s donjeg dijela ljestvice, što im je u prošlosti prečesto rušilo snove.

Može li Hajduk nadoknaditi zaostatak? Povijest kaže da može. Scenarij iz sezone 2001. godine dokazuje da je Dinamova prednost dostižna, no sadašnjost isto tako pokazuje da se puno toga od tada promijenilo i da Dinamo, uz sve svoje mane, puno konzistentnija ekipa nego što je bila prije više od dva desetljeća.

