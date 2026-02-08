Livaja lupao na klupi, nikad ga ovakvog nismo vidjeli: Oglasio se i Garcija

Marko Livaja već dugo vidno nije sretan u Hajduku. Kapetan i legenda kluba, najbolji je igrač ne samo Hajduka, već i cijele lige posljednjih godina, ali ove sezone mu nikako ne ide. Najprije je prve dvije utakmice propustio zbog suspenzije, da bi se potom u osmom kolu ozlijedio.

"Funkciju" najboljeg igrača i nositelja momčadi pomalo neočekivano preuzeo je Michele Šego, koji se promovirao u najboljeg strijelca HNL-a u prvoj polusezoni i djelomično smanjio Livajinu "nedodirljivost" u momčadi. To kapetanu splitskih 'Bilih' nije nimalo dobro sjelo, što se najbolje vidjelo jučer. Iako je Hajduk pobijedio Slaven Belupo 2-0, Livaja je "poludio" još za vrijeme utakmice.

Kapetan je igrao do 77. minute, kada ga je trener Gonzalo Garcia izvadio iz igre, na što je Livaja reagirao lupanjem pleksiglasa na klupi za pričuve. Bijesni i frustrirani Livaja nije se ohladio ni do kraja utakmice, pa je tako odmah nakon sučeva zvižduka, umjesto pozdrava navijačima, otišao ravno u svlačionicu, piše Dalmatinski portal.

"Od Livaje uvijek očekujem puno. Nije bio onaj kakvog smo navikli. Livaja zna zadržati loptu, radi puno dobrih stvari za momčad... Sigurno je htio zabiti, ali znam da može bolje...", komentirao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Da je nešto "trulo u državi Hajduk" govori i glasina koja se pojavila prije nekoliko dana, a prema kojoj je Livaja ponuđen grčkom velikanu Panathinaikosu. Bilo kako bilo, već je svima očito da Livaja i Garcia "nisu na istoj valnoj duljini". Tko će izaći kao pobjednik, španjolski stručnjak pod kojim je nekoliko igrača doživjelo renesansu ili legenda kluba, pokazat će vrijeme.

