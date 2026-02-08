Thompson zapalio publiku govorom o Domovinskom ratu i zajedništvu: 'Za nju je prolivena krv'

Na drugom koncertu koji je u subotu navečer održao u Rijeci, Marko Perković Thompson obratio se publici dugim i emotivnim govorom u kojem je govorio o Domovinskom ratu, zajedništvu, mladima i oprostu, ali i odbacio optužbe da on i njegova publika promiču fašizam ili nacizam, piše RiPortal.

U govoru je Domovinski rat istaknuo kao temelj hrvatske države, poručio mladima da čuvaju vrijednosti na kojima je ona nastala te naglasio važnost praštanja i tolerancije. Dotaknuo se i ideoloških podjela u društvu, komunizma, kao i nedavnih plakata i poruka koje su, kako je rekao, bile usmjerene protiv njega i njegovih koncerata.

Nakon govora Thompson je izveo pjesmu Bojna Čavoglave, koju je opisao kao jedan od simbola hrvatske države, a pjesma je započela poklićem "Za dom spremni".

Thompsonov govor

"Temelj ove nove hrvatske države je Domovinski rat i sve ove vrednote o kojima mi smo i večeras pjevali. To je naša snaga. To je u našem zajedništvu. Da, nije bilo lako stvoriti ovu hrvatsku državu, tisućljećima su, tisuće ljeta je trebalo da ona bude stvorena A sad je vaša, posebno vas mladih ljudi. Zato nemojte dopustiti da itko da itko dira vas. Dao vam je neko pravo. Da ga čuvate. Za nju je prolivena krv. Pokušavaju je svrstat u neke druge asocijacije, jugoslavenske, ne znam, komunističke. Ali nema. Temelj je Domovinski rat. Jedan je to.

Ne govorim to da je produljivao nekakve podjele ili dodavao ulje na vatru. Nego one etikete koje prišivaju nama, to nije točno. Nismo mi fašisti, nacisti. Mi to osuđujemo kao svi normalni ljudi. To je zlo koje se dogodilo čovječanstvu i našem narodu. Ali i komunizam, i komunizam je učinio možda još veće zlo ovome narodu. Da... Ali nemojmo dopustiti da on uđe u te temelje o kojima pričamo. Ali ovaj narod je uvijek bio tolerantan. Ovaj narod je kršćanski, katolički narod. Narod koji je znao praštati. U tom praštanju je njegova snaga. Upravo u praštanju.

Zato dragi prijatelji, evo šta su nam jučer plakate nekakve lijepili, etikete da smo,,, Ne. Evo ja opraštam svima koji su to radili. Posebno ovim mladim ljudima. I na svaku riječ šporku i ružnu koju su izgovorili, ja opraštam. Ali u ime zajedništva opraštam. U ime zajedništva.

Tako vi mladi, u vama je snaga još jednim dijelom. Gledajte, ovime vaša generacija.... Za našu generaciju koji sad pokušavaju napraviti tu i veću podjelu, mislim da nema spasa. Niti za neke, neke starije generacije. Ali vi mladi. Vi, njihovu djecu. Pozovite ih. U njima također ima ljubavi. Bog je ugradio u svakog čovjeka ljubav. Ima i domoljublja. Ljubavi prema ovom zajedništvu o kojem mi pričamo. Ali ono je negdje začahureno. Ne izlazi. Ali vi u ime tog zajedništva skupite snage i pozovite ih. Pozovite jer je potrebno zajedništvo u ovom ludom svijetu koji ide ko zna kuda. Evo dragi prijatelji, htio sam samo nekoliko ovih riječi.

I ova pjesma Bojna Čavoglave koja je ugrađena u temelje hrvatske države. Ona je jedan simbol, jedan od simbola. Jedan od simbola. I to je.. U tome vidimo... Ono prepoznatljivost. Da se sjetimo tih i teških i slavnih dana. Idemo pjevati Bojnu Čavoglave", rekao je Thompson.

