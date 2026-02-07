Thompson na koncertu u Rijeci: 'Ovom gradu i ovoj županiji treba Isus'

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) sinoć je nastupio pred tisućama obožavatelja u riječkoj Dvorani mladosti, gdje je izveo niz svojih najvećih hitova. Publika je od prvih minuta pokazala veliko oduševljenje, a snažna atmosfera pratila je koncert tijekom više od dva i pol sata.

Grandiozan početak i snažne poruke

Točno u 20 sati svjetla u dvorani su se ugasila, nakon čega je publika zapjevala stihove pjesme „Zovi, samo zovi“. Thompson je na pozornicu stigao uz pirotehničke efekte i pjesmu „Ustani iz sjene“, a koncert je nastavljen hitovima „Ravnoteža“ i „Dolazak Hrvata“. Pjevač je tom prilikom srdačno pozdravio riječku publiku, koja je glasno pjevala i njegove starije i novije pjesme.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Emocije, vjera i domoljublje

Nakon energičnih izvedbi pjesama „Duh ratnika“ i „Kletva kralja Zvonimira“, Thompson je dio koncerta posvetio mirnijim skladbama poput „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova“ i „Neću izdat’ ja“. Tijekom obraćanja publici poručio je kako „ovom gradu i ovoj županiji treba Isus“, nakon čega je uz akustičnu gitaru izveo pjesmu „Život“, piše Novi list.

Foto: Riportal

Kulminacija i završetak večeri

Atmosfera je ponovno dosegnula vrhunac uz pjesme „Kralj Tomislav“, „Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira“ i iznimno popularnu „Ako ne znaš šta je bilo“. Poseban dio koncerta bio je posvećen hrvatskim braniteljima, kada su izvedene „Bojna Čavoglave“ i „Anica – Kninska kraljica“. Koncert je zaključen pjesmama „Prijateljima“ i „Lijepa li si“, uz bis i zahvalu publici.

Unatoč manjim incidentima na tribinama, večer je protekla bez većih problema. Organizirana je i privremena regulacija prometa, a posjetitelji su mogli kupiti službene suvenire i promotivne materijale ispred i unutar dvorane.

POGLEDAJTE VIDEO:Dok Europa radi na zabrani mreža mladima, Habijan kaže: 'Mislim da ćemo uskoro moći razgovati o toj temi'