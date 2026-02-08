Od jutarnje tjelovježbe do paljbe: Evo što čeka buduće polaznike hrvatskog vojnog učilišta

'SVE MI JE ZANIMLJIVO' /

Dok brojni maturanti čekaju poziv za vojnu obuku, danas su se mogli uvjeriti kako život u vojarni izgleda iz prve ruke. Svoja vrata otvorila su hrvatska vojna učilišta u Splitu i u Zagrebu.

Što čeka nove vojnike i što poručuju ročnicima? Kako oružje pripremiti za paljbu? Kada i kako se koristi dron? Tko je Ajax i što on može? I kako je biti u tenku?

Sve to i još mnogo zanimalo je one koji planiraju jednog dana upisat se na hrvatsko vojno učilište.

"Zanimljive su mi puške one, onaj pas vani je bio jako zanimljiv, topništvo, sve u svemu, baš mi je sve zanimljivo", kaže Teo Krznar iz Bedekovčine.

A o tome svaki dan uči više od 300 studenata u Zagrebu i Splitu. Nakon uvođenja obaveznog vojnog roka, nadaju se na učilištu da će ih biti i više. Više pogledajte u prilogu Laure Damjanović Šalamon.