Sudski vještak nakon tragedije u Međimurju: 'Dovoljan je samo jedan komad ilegalnog oružja u pogrešnim rukama'

'NIJE BITNA KOLIČINA' /

Ubojstvo poznatog karikaturista Damira Novaka u Malom Mihaljevcu otvorilo je mnogo pitanja. Voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret razgovarala je sa sudskim vještakom za balistiku, hladno i vatreno oružje Dubravkom Gvozdanovićem koji se javio iz Vukovara.

"Kada govorim o ilegalnom arsenalu, u svojim medijskim nastupima uobičajeno kažem da se ovdje ne radi o kvantiteti, jer čovjek nije istovremeno upotrijebio deset komada vatrenog oružja. Radi se o činjenici da je i jedan komad ilegalnog oružja u rukama pogrešne osobe, bez nadzora i kontrole države, opasan za opću sigurnost društva. To cijelo vrijeme ponavljam, no nažalost, očito je da se takve situacije događaju i da će se događati i u budućnosti. Ponavljam, nije stvar u količini ilegalnog oružja, već u samoj činjenici da ono postoji, pa makar bio samo jedan komad na ulici", poručio je Gvozdanović.