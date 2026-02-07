FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EAT IT /

Pobijedio pa odao počast Michaelu Jacksonu i poručio: 'Sad samo hoću na ćevape'

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Druga borba večeri - Pero laka kategorija: Andreas Rasumny (Njemačka) - Dana Aghaie (Njemačka) - pobjeda Aghaieja jednoglasnom sudačkom odlukom. 

Nakon borbe naš Vehmir Džakmić razgovarao je s pobjednikom koji mu je otkrio neke zanimljive stvari. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
20:01
Sportski.net
Fnc 27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx