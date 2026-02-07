Pobijedio pa odao počast Michaelu Jacksonu i poručio: 'Sad samo hoću na ćevape'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Druga borba večeri - Pero laka kategorija: Andreas Rasumny (Njemačka) - Dana Aghaie (Njemačka) - pobjeda Aghaieja jednoglasnom sudačkom odlukom.

Nakon borbe naš Vehmir Džakmić razgovarao je s pobjednikom koji mu je otkrio neke zanimljive stvari.