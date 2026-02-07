Želite gledati najveći FNC event ikad? Evo što odmah morate napraviti

Spektakularna, povijesna subota je pred svim obožavateljima MMA sporta! Prvi put FNC prelazi granice regije i donosi vodeću MMA promociju ovog dijela Europe u München! Početak prijenosa FNC spektakla uživo stiže na platformu VOYO od 16 sati!

FNC produkcija na najvišem nivou, najpopularniji regionalni borci i impresivna scena - veliki show stiže u SAP Arenu! FNC 27 - uživo na platformi VOYO, 7. veljače donosi najveće FNC zvijezde u prvoklasnom sportskom događaju. Preporučujemo korisnicima platforme VOYO da, zbog velikog interesa, pretplatu za VOYO aktiviraju odnosno ulogiraju se na svoj VOYO račun do 16 sati.

Prvoklasni sportski događaj stiže kao poslastica za ljubitelje MMA sporta, nakon što je u siječnju predsjednik FNC-a Dražen Forgač potpisao ugovor za 2026. i 2027. godinu s RTL-om Hrvatska. Nastavak i proširenje suradnje sa streaming platformom VOYO, otkriva Forgač, iznimno ga veseli te ima veliko značenje za razvoj MMA sporta u regiji. MMA spektakli ekskluzivno su dostupni u čak šest zemalja regije te kroz iduće dvije godine korisnike platforme očekuje ukupno 20 spektakularnih FNC spektakla.

Prvaci FNC-a Ivan Vitasović u teškoj kategoriji i Francisco 'Croata' Barrio u lakoj, branit će titule protiv Hatefa 'Bossa' Moeila i Loma Alija Eskieva, u glavnoj i sunaslovnoj borbi večeri! Tu je i iščekivani revanš velikih FNC zvijezda Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

Čelni čovjek FNC-a obećava vrhunski spektakl u Njemačkoj, događaj o kojem je nekada mogao samo sanjati, a sada je san postao stvarnost: 'Najviše se radujem vidjeti dvije borbe za naslov. Veliki show nas očekuje, uzbuđeni smo zbog debija u Njemačkoj. Jako dobro smo se pripremili i priredit ćemo vam vrhunski spektakl. Fightcard je možda i najjači do sada, kako i zahtijeva takav event, očekuje nas spektakularna večer', izjavio je Dražen Forgač uoči spektakla u Njemačkoj.

Ivan Vitasović odmjerit će snage s domaćim borcem Hatefom 'Bossom' Moeilom. FNC prvak naći će se na velikom testu, a tome u prilog govori što je isti njemački borac svladao Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana na FNC-u 23.

Francisco 'Croata' Barrio, Argentinac koji se bori za Hrvatsku, također će se naći u izazovu karijere. Borit će se protiv Loma Alija Eskieva, kojem nije ostao dužan na presici u Münchenu. U kavez se vraćaju i Darko 'Hammer' Stošić te Ivica 'Terror' Trušček u teškoj kategoriji, kao i Filip 'Nitro' Pejić i Luka Milidragović u lakoj.

Najveći show na okupljanjima za medije u Zagrebu i Münchenu priredili su bivši FON treneri Slo Rocky i Joker, tj. Miran Fabjan i Aleksandar Ilić. Najveći revanš u povijesti organizacije (Joker je poražen na FNC-u 20), dogodit će se u Münchenu, a Slo Rocky nije štedio svog kolegu iz kaveza. Prepucavanja Fabjana i Ilića traju već neko vrijeme, a sve će kulminirati u ringu u subotu! Ne propustite spektakularne borbe - u subotu, 7. veljače od 16 sati na platformi VOYO - na svim SMART TV uređajima, mobitelima i desktopu!

