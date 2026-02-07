Evo kad i gdje gledati FNC-ovo povijesno osvajanje Munchena: Bitnu stvar morate napraviti

Po prvi put, najpoznatiji borilački događaj u regiji ide van nje. FNC dolazi u Njemačku, u legendarnu SAP Arenu, gdje će se najbolji borci susresti pred 11.500 gledatelja.

Glavni meč večeri je onaj Ivana Vitasovića, branitelja naslova, i Hatefa Moeila, bivšeg Oktagon prvaka i velikog favorita domaće publike. Borit će se i Francisco 'Croata' Barrio, kao i Filip 'Nitro' Pejić, a očekuju nas i borbe između trenera druge sezone reality showa Fight of Nations: Put do pobjede, Mirana Fabijana i Aleksandra Ilića. Borba večeri, ona između Vitasovića i Moeila, počinje u 18:30, ali sam događaj počinje u 16 sati.

