Evo kad i gdje gledati FNC-ovo povijesno osvajanje Munchena: Bitnu stvar morate napraviti

Foto: Screenshot

Večer prepunu nevjerojatnih borbi obilježit će ona za pojas a program počinje u 16 sati

7.2.2026.
9:22
Sportski.net
Screenshot
Po prvi put, najpoznatiji borilački događaj u regiji ide van nje. FNC dolazi u Njemačku, u legendarnu SAP Arenu, gdje će se najbolji borci susresti pred 11.500 gledatelja.

Glavni meč večeri je onaj Ivana Vitasovića, branitelja naslova, i Hatefa Moeila, bivšeg Oktagon prvaka i velikog favorita domaće publike. Borit će se i Francisco 'Croata' Barrio, kao i Filip 'Nitro' Pejić, a očekuju nas i borbe između trenera druge sezone reality showa Fight of Nations: Put do pobjede, Mirana Fabijana i Aleksandra Ilića. Borba večeri, ona između Vitasovića i Moeila, počinje u 18:30, ali sam događaj počinje u 16 sati.

Mi jedva čekamo, a ti? VOYO UŽIVO donosi jedinstveni FNC 27 i večer punu adrenalina! Ne propusti ni sekundu neviđenog spektakla! Prijavi se ili aktiviraj pretplatu od 16 sati – bez čekanja na ulaz. Gledaj jedinstveni FNC 27 od 16 sati i od prve sekunde – bez čekanja na ulaz!

Tekstualni prijenos borbi pratite na portalu Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za FNC spektakl, vaganje je odrađeno: Krafne, srednji prsti, svega je bilo

Fnc 27Ivan VitasovićFrancisco Croata BarrioFilip Nitro PejićMiran FabjanAleksandar Ilic
