Sve je spremno za rat u Münchenu: Škicnite kako borci dišu pred spektakl

Nezapamćen interes vlada za FNC 27 event u Münchenu, a organizatori obećavaju da će ovo biti najveći i najuzbudljiviji događaj u povijesti promocije. Večer borbi, adrenalina i spektakularnih trenutaka postavit će nove standarde i oboriti sve dosadašnje rekorde.

Svi fanovi mogu zaviriti u svlačionice i pratiti kako se pripremaju borci pred večerašnje nastupe. Napetost raste, a svaki trenutak do početka eventa donosi nova uzbuđenja i očekivanja.

FNC 27 moći ćete pratiti uživo preko VOYO platforme, gdje će prijenos početi točno u 16 sati. Bez čekanja na ulaz i bez propuštanja ijedne sekunde, gledatelji će moći pratiti sve borbe i spektakularne trenutke od samog početka.

Ako želite biti dio ovog nezaboravnog showa, prijavite se ili aktivirajte svoju pretplatu i osigurajte mjesto u prvom redu uz FNC 27 – večer koja će podići ljestvicu borilačkog spektakla na potpuno novu razinu.