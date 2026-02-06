Moeil pokušao 'ukrasti' pojas, a evo kako je na to reagirao Vitasović

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GUŠTI SU GUŠTI /

Subotnji FNC 27 donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje.

Na ceremonijalnom vaganju Moeil nije skidao pogled s pojasa, čak ga je i dotaknuo.

"I ja svašta želim što ne mogu dobiti, sutra ćemo vidjeti realnost", rekao je Vitasović.

Mi jedva čekamo, a ti? Voyo uživo donosi jedinstveni FNC 27 i večer punu adrenalina! Ne propusti ni sekundu neviđenog spektakla! Prijavi se ili aktiviraj pretplatu od 16 sati – bez čekanja na ulaz.