Filipu Pejiću Nitru nije se svidio bahati potez Kexela: Spreman je da ga uništi

VAGANJE ZA FNC 27 /

Filip Pejić je spreman za spektakularni FNC 27 u subotu u Munchenu, kojeg ćete moći pratiti u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO od 18.30. “Nitro” će se boriti s Eduardom Kexelom (11-3). Ovaj susret je ozbiljan, temeljen na borilačkom pedigre-u, bez ikakve marketinške manipulacije ili pokušaja “sigurnih” parova u programu.

Pejić dolazi u Njemačku nakon kraće pauze, ali sa jasnim signalima da je borilački sazrio. Posljednji put borio se u rujnu na FNC 24 u punoj Areni Zagreb, gdje je protiv Aleksandra Jankovića izveo smiren i dominantan nastup. Nije jurio za prekidom, niti se oslonio na svoj instinkt, koji mu je ranije znao donijeti probleme. Umjesto toga, kontrolirao je meč s puno strpljenja i tehničke discipline, potpuno nadmašivši iskusnog protivnika. Taj nastup jasno je pokazao da Pejić više ne traži samo pobjedu, već i način da ta pobjeda pošalje snažnu poruku.