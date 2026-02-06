Iznajmljivači i hotelijeri u strahu za sezonu: 'Među najskupljima smo na Mediteranu'

INFLACIJA UBRAZAVA /

Inflacija u Hrvatskoj ponovno je u uzlaznoj putanji, a na godišnjoj razini u siječnju su najviše porasle cijene usluga. Hrvatska je trenutačno druga zemlja u eurozoni s najvišom stopom inflacije, odmah iza Slovačke, što otvara pitanje novih poskupljenja i mogućih posljedica za nadolazeću turističku sezonu.

Hoteli koji rade tijekom cijele godine bilježe manji broj gostiju, ali istodobno i sve veće izdatke.

„Cijene energije i hrane rastu i realno je za očekivati da će doći do porasta cijena usluga. No Hrvatska je, kao destinacija, dosegla svoj cjenovni plafon. Najskuplji smo na Mediteranu i moramo biti jako oprezni jer će nas tržište u suprotnom kazniti“, upozorava Damir Lukić, direktor hotela u Splitu.

Slične probleme imaju i mali iznajmljivači, kojima posebno rastu troškovi rada i održavanja. Iako zasad ne najavljuju poskupljenja, svjesni su da će se ponašanje gostiju mijenjati. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.